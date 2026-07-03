Asturcón, el primer supercomputador asturiano, impulsará la investigación

Asturias contará con un supercomputador propio. El Principado se ha incorporado a la Red Española de Supercomputación (RES) como nuevo nodo con el nombre de Asturcón, una infraestructura que permitirá a centros científicos, universitarios y tecnológicos de la comunidad acceder a capacidad de cálculo avanzada para desarrollar proyectos de investigación.

La supercomputación se ha convertido en los últimos años en una herramienta "indispensable" para el avance científico, según reconocen los propios investigadores. Su capacidad para resolver problemas matemáticos a velocidades extremas permite entrenar sistemas de inteligencia artificial, procesar grandes volúmenes de datos biomédicos, anticipar fenómenos climáticos con impacto ambiental o identificar patrones asociados a enfermedades.

El nuevo supercomputador asturiano, impulsado por el Principado y la Universidad de Oviedo, se presentará hoy viernes al personal investigador de la institución académica, estará formado por equipos informáticos procedentes del MareNostrum 4, la versión anterior del MareNostrum 5, instalado en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y considerado uno de los supercomputadores más potentes de Europa.

Asturcon formará parte de una red estatal integrada actualmente por dieciocho nodos distribuidos en centros de investigación y universidades de toda España. Junto a Asturias, se incorporó también Baleares (comunidad que tampoco tenía presencia), además de dos nuevos supercomputadores en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Estos recursos ofrecen servicios de cómputo y explotación de datos a equipos científicos que acceden a ellos mediante convocatorias competitivas, en función de la calidad y las necesidades técnicas de sus proyectos.

Con esta incorporación a RES, Asturias se sube además al carro de las Infraestructuras Científico Tecnológicas Singulares de España, instalaciones excepcionales que, como el propio Ministerio de Ciencia destaca, "desarrollan investigaciones de vanguardia y de máxima calidad, a la vez que actúan como centros de transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación".

En Asturias, la nueva infraestructura podrá prestar servicio a entidades como el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) o el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), entre otras. Su capacidad de procesamiento permitirá acelerar investigaciones que requieren analizar grandes cantidades de datos o ejecutar modelos complejos, desde estudios biomédicos hasta física de partículas.

La incorporación del Principado a la Red Española de Supercomputación refuerza así el ecosistema científico asturiano y abre la puerta a proyectos que hasta ahora dependían de recursos externos. Con Asturcon, Asturias entra en el mapa de la primera división de la supercomputación española y suma una herramienta clave para competir en áreas de investigación cada vez más dependientes del cálculo intensivo y la gestión masiva de datos.

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Este hito se verá reforzado, además, con la puesta en marcha a partir del septiembre del nuevo Máster Universitario en Aplicaciones de Supercomputación y Aprendizaje Automático en Ciencia y Tecnología (MUSACT) en el campus de Mieres. El objetivo, según explicó su coordinador, Alberto Otero de la Roza, es "formar profesionales capaces de transformar problemas científicos complejos en soluciones reales mediante el uso de la supercomputación, el análisis de datos y la inteligencia artificial".