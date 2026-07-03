"El estado de bienestar es una conquista en la que no se debe dar ni un paso atrás”, revindica el rector Villaverde en la clausura de la Escuela Laborista Anita Sirgo

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, reivindicó este viernes la importancia de no olvidar la larga lucha por los derechos sociales en este país y advirtió de que estos no pueden darse por sentados: “Hay que recuperar ciertos relatos y ciertas narraciones que tienen secuestrados otros para hacernos creer que el estado de bienestar siempre fue así y siempre existió”, sentenció desde el Aula Magna de la Universidad de Oviedo.

Junto con la viceconsejera de derechos ciudadanos del Principado, Beatriz González Prieto, y la responsable del espacio joven de CCOO, Asturias Marta Fernández García, Villaverde puso el broche final, tras cuatro días de actos, a la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo, una iniciativa de CC OO de Asturias, la Universidad de Oviedo y la Dirección General de Agenda 2030. “Hay cosas que se clausuran pero no terminan, como esta escuela. Continúa en las preguntas que nos llevamos, en las certezas que revisamos y en la voluntad de seguir pensando”, afirmó el rector de la universidad pública asturiana.

Ignacio Villaverde en el centro junto con Beatriz González y Marte Fernández a la izquierda y derecha, respectivamente. / Miguel Guerrero

Joaquín Nieto a la derecha y Juan Ponte a la izquierda, en una intervención anterior / Miguel Guerrero

Por su parte, Marta Fernández remarcó la importancia de que los trabajadores “sepan organizarse”, para “defender sus derechos y conquistar otros nuevos”. Beatriz González subrayó la relevancia de la escuela para formar una ciudadanía crítica y democrática, y apuntó a la próxima edición de la escuela destacando que el año que viene esta contará con nuevos aprendizajes “orientados a formar una sociedad más justa y más igualitaria.” Además, subrayó la importancia de tener en cuenta el desarrollo sostenible en estos objetivos.

A este respecto habló Joaquín Nieto Sáinz, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), en una de las últimas ponencias. Concretamente, abordó la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y su rechazo en ciertos sectores. “Los partidos de extrema derecha los rechazan para conseguir los apoyos económicos que han logrado en todo el mundo, como el de las empresas tecnológicas. Estas medidas les estorban, ya que son un programa de obstáculos a la explotación de personas y naturaleza”. Para Nieto, la solución contra el auge de estas organizaciones está en, “primero, buscar consensos entre todos los que aspiramos a una sociedad de bienestar sostenible y socialmente justa. Y segundo, organizarnos, agruparnos y hacer”.