El biomarcador que detecta la malnutrición en la saliva de personas mayores: un avance pionero asturiano ahora premiado por Alimerka

Detectar la malnutrición antes de que aparezcan sus consecuencias puede marcar la diferencia en la salud de muchas personas mayores. Con ese objetivo trabajará el proyecto Nutrisense, liderado por Celia Toyos Rodríguez, investigadora gijonesa del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC), que ha sido distinguido en la V edición de las Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Salud de la Fundación Alimerka.

Bajo el título Nutrisense ("Estrategias de detección y monitorización de la malnutrición en población adulta mediante tecnologías electroquímicas"), la iniciativa plantea una forma mucho más sencilla de identificar el riesgo nutricional: un sensor capaz de analizar biomarcadores presentes en la saliva. Es decir, una prueba rápida, no invasiva y fácil de utilizar que podría facilitar tanto la detección precoz como el seguimiento de personas mayores, ya sea en sus hogares o en centros residenciales.

No es un reto menor. La malnutrición afecta a un elevado número de personas mayores y, en muchos casos, agrava enfermedades, retrasa la recuperación y reduce su calidad de vida. Por eso, contar con herramientas que permitan actuar cuanto antes resulta clave para mejorar su atención y prevenir complicaciones.

Precisamente esa combinación de innovación y aplicación práctica ha sido uno de los aspectos más valorados por el comité de expertos que ha evaluado las candidaturas. El proyecto apuesta por acercar la tecnología a un problema muy cotidiano y con un importante impacto sanitario.

La Fundación Alimerka premia una técnica pionera para prevenir la malnutrición en personas mayores. / LNE

Para Celia Toyos Rodríguez, este reconocimiento supone también una oportunidad para seguir creciendo como investigadora. “Esta iniciativa me permitirá abrir una nueva línea de investigación y representa un impulso fundamental para mi desarrollo como investigadora independiente”, afirma.

Compromiso con la investigación en salud

La convocatoria de este año ha reunido 25 proyectos procedentes de 21 organizaciones de toda España, entre hospitales, universidades e institutos de investigación. Además del trabajo liderado por Celia Toyos, la Fundación Alimerka ha premiado en la categoría de Oncología una investigación encabezada por José Manuel Muñoz (IBSAL–Universidad de Salamanca), centrada en desarrollar nuevas estrategias frente al incremento de metástasis asociado a determinados tratamientos de quimioterapia.

La selección de las iniciativas beneficiarias ha corrido a cargo de un comité de expertos independientes, integrado por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la biomedicina, las biociencias y las ciencias agroalimentarias, garantizando la objetividad, la calidad científica y la transparencia del proceso.

Con esta quinta edición, la Fundación Alimerka ha destinado ya 210.000 euros a apoyar proyectos de investigación en salud, reforzando su apuesta por impulsar iniciativas científicas que contribuyan a mejorar la vida de las personas y a dar respuesta a algunos de los grandes desafíos sanitarios de nuestra sociedad.