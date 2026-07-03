Educación ya tiene el borrador del reglamento de organización de las escuelinas, y llega con novedades para las trabajadoras

La Consejería de Educación ha puesto negro sobre blanco cómo será la organización y el funcionamiento de la red autonómica de las escuelinas. El departamento dirigido por Eva Ledo dispone ya del borrador definitivo del reglamento que determinará el futuro de estos equipamientos, que este viernes ha sido presentado a los sindicatos.

El documento, que culminará a final de año con un decreto, incorpora tres nuevos compromisos para con las trabajadoras de estas escuelinas (TEI). En primer lugar, se mantendrá el complemento económico para quienes ocupaban la dirección de una escuela municipal y que, tras la integración en la red del Principado, no pueden seguir ejerciendo este cargo al no ser personal funcionario y no contar con competencias en gestión económica.

Estas trabajadoras se convertirán en una figura de coordinación con funciones de apoyo a la dirección. De este modo, dispondrán de hasta diez horas semanales para desempeñar esas tareas durante un único año.

Por último, el reglamento contemplará para el colectivo de TEI el desarrollo de determinadas tareas de forma no presencial en aquellos días no lectivos del calendario escolar.

Estos tres compromisos se suman a los trece anunciados por el Gobierno regional en noviembre de 2025 en otra mesa con las organizaciones sindicales. Las direcciones de todas las escuelas de primer ciclo de Infantil del Principado recibirán hoy un documento actualizado con todas estas medidas para conocimiento del colectivo de trabajadoras.

También se les informará en dicho documento de la situación actual de cada medida y, en su caso, de la planificación hasta su implantación definitiva.

La consejera de Educación pudo constatar en sus últimas visitas a diferentes escuelinas autonómicas que “no son suficientemente conocidas” todas esas medidas que ya están garantizadas desde hace varios meses.