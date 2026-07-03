Enésimo mega atasco en la "Y": coches parados durante seis kilómetros a la altura de Siero

La autopista "Y" vuelve a ser una ratonera, con cientos de coches atrapados a la altura de Siero. Un choque múltiple entre cinco vehículos está provocando, a primera hora de la tarde de este viernes, retenciones de hasta seis kilómetros en sentido Gijón/Avilés. Ninguno de los conductores y sus acompañantes han resultado heridos. Tan solo hubo daños materiales, según datos de la Guardia Civil.

La caravana empieza a la salida de Oviedo, poco antes del centro comercial Parque Principado, y llega hasta cerca de las estaciones de servicio de Robledo, ya en Llanera. Parte de un carril está cortado. El tapón de coches afecta, como es lógico, a otras vías próximas, como la A-64. En esta carretera el atasco ya alcanza los 2 kilómetros.

Precisamente hoy, a las 15.00 horas, ha empezado la primera operación especial del verano de la Dirección General de Tráfico. La previsión es que este año haya más desplazamientos de largo recorrido que nunca: 3.283.000 durante los meses de julio y agosto. Son un 3,7% más de movimientos que en 2025.

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La zona donde tuvo lugar el accidente, con los coches en el arcén / DGT

Los atascos en la "Y", la principal vía de comunicación del Principado, son constantes. Prácticamente todas las semanas se produce uno. Al accidente y a la operación salida del verano se suma que es viernes y día de playa.