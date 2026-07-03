Los exconxuraos de Llanera inician tres días de celebraciones

Los Exconxuraos 2026 abren hoy el verano festivo de Asturias con tres días de historia, música y tradición en Llanera El recinto ferial de Ables se convierte, hasta el domingo 5, en el escenario de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo asturiano. Los Exconxuraos 2026 inauguran el verano de las grandes fiestas de prao con un intenso programa de actividades que combina recreación histórica, mercado medieval, gastronomía, espectáculos, conciertos y propuestas para toda la familia.

Miles de personas volverán a acercarse a Llanera para disfrutar de una cita declarada Fiesta de Interés Turístico que cada año recrea el episodio histórico de los Perxuraos, convertido ya en una de las señas de identidad del concejo. Durante tres jornadas, el recinto ferial ofrecerá una completa inmersión en la Edad Media con un mercado de artesanía, un campamento medieval y numerosas actividades que llenarán de ambiente el recinto.

La programación comienza a las 18.00 horas con la apertura del mercado y del campamento medieval. Desde ese momento se suceden los combates de caballeros, las demostraciones sobre armamento, la animación de calle, las melodías medievales, el teatro de títeres y cuentacuentos y las exhibiciones de cetrería, una de las actividades que despierta mayor interés entre pequeños y mayores.

La inauguración oficial llega a las 20.30 horas con el pasacalles y el pregón, que este año corre a cargo del atleta Gerardo Casas. A continuación, el público puede asistir a la recreación histórica de «Los Perxuraos de Llanera», uno de los actos más representativos de la fiesta, que rememora el episodio medieval que inspira esta celebración y que constituye el principal vínculo entre la historia y el carácter festivo del evento.

La primera jornada concluye con una intensa programación musical. A partir de las 23.00 horas suben al escenario la Orquesta Panorama y la Orquesta Cinema, dos de las formaciones más populares del circuito festivo, encargadas de poner el broche a la noche inaugural.

Mañana la actividad comienza a las 11.00 horas con la reapertura del mercado y del campamento medieval. Continuarán las demostraciones de combate, las explicaciones sobre armas y armaduras, las recreaciones históricas, los espectáculos infantiles, la música itinerante y las exhibiciones de cetrería. Uno de los momentos más esperados llegará a las 21.00 horas con la tradicional cena medieval. Cientos de personas participan cada año en esta singular cita gastronómica, muchas ataviadas con trajes de época, compartiendo una velada que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Los Exconxuraos. Tras la cena, el protagonismo pasa al torneo medieval, previsto para las 23.00 horas. Caballeros y combatientes recrean distintos enfrentamientos y ejercicios de habilidad en un espectáculo que reúne a numeroso público alrededor de la pista central del recinto. A partir de las 00.30 horas actúan Leire Martínez, la Orquesta América de Vigo y el DJ RVS, mientras el mercado medieval permanece abierto hasta las tres de la madrugada.

El domingo la jornada comienza con actividades en el mercado medieval y, a las 12.30 horas, tiene lugar el multitudinario Desfile de Exconxuraos, acompañado por la Asociación Cultural La Madrería y la Banda de Gaitas Fonte Fuécara. Durante el recorrido también se entrega el premio del Concurso de Decoración de Barracas Medievales. La programación continúa con la misa campestre, amenizada por la Coral Polifónica de Llanera, y con la tradicional comida campestre, uno de los principales momentos de convivencia entre vecinos y visitantes. La tarde ofrece nuevas recreaciones de «Los Perxuraos de Llanera», torneos medievales, pasacalles musicales, exhibiciones de cetrería, actividades infantiles y espectáculos de animación. Como cierre musical de la edición, el grupo Petit Pop ofrece un concierto pensado para el público familiar antes de que el mercado y el campamento medieval bajen definitivamente el telón a las 21.30 horas.

El Ayuntamiento de Llanera y el Consorcio de Transportes de Asturias habilitan un servicio especial de autobuses entre Oviedo y el recinto las noches del viernes y del sábado.