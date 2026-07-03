El Gobierno regional responde al metal asturiano que ya cuenta con ayudas

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destacó ayer que las medidas para proteger al acero europeo con más aranceles están consensuadas en la UE y son demandadas por la industria siderúrgica, y que la industria transformadora asturiana ya cuenta con ayudas para abordar sus procesos de transformación industrial y de innovación.

Sánchez realizó ayer esas afirmaciones al ser preguntado por la preocupación de la patronal Femetal, que reclamó el miércoles ayudas para las empresas asturianas transformadoras del metal que exportan y que se pueden ver lastradas por los aranceles a la importación del acero.

"En el caso de que hubiese efectos adversos, porque ahora hay que ver como se reconfigura la producción de acero en la UE y las cadenas de valor, de la mano de Femetal trataríamos de buscar las soluciones", afirmó Sánchez.

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Los aranceles han sido celebrados por la siderurgia europea. "Abren el camino para recuperar hasta 15 millones de toneladas de producción de acero europeo. Tras años de creciente presión, la UE ha reconocido que mantener la producción de acero es fundamental para la competitividad, la seguridad y la descarbonización de Europa", destacó Axel Eggert , director general de la patronal Eurofer, que añadió que "el sector se enfrentaba al abismo" y la medida que ha empezado a aplicar la UE esta semana "nos da un respiro para reconstruir, pero esto es solo el principio". En ese sentido, señaló que los siguientes pasos son reducir los costes energéticos, acelerar la inversión en acero bajo en carbono y extender la protección a los productos derivados del acero. n