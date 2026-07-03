El grupo mexicano Prodi ya controla más del 80% de Duro Felguera tras formalizarse la "operación acordeón"

El grupo mexicano Prodi ya controla el 80,45% de Duro Felguera tras formalizarse la operación societaria incluida en el plan de reestructuración de la centenaria compañía asturiana. La operación también incluyó la salida del accionariado de Mota-Engil México, que había sido el socio de Prodi en la toma de control de Duro en 2023 mediante una ampliación de capital de "rescate".

El jueves quedó inscrita en el registro mercantil de Asturias la operación societaria que había sido aprobada por la junta general extraordinaria de Duro Felguera en noviembre de 2025 y que ha sido ejecutada ahora por el consejo de administración después de que el juez avalara el plan de reestructuración de la compañía.

La operación consistió en una reducción de capital de la compañía asturiana por pérdidas por importe de 5.379.485 euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones desde 0,05 euros por acción a 0,025 euros; una reducción de capital en un importe de 2.940.595 euros mediante la amortización de las acciones titularidad de Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructuras (Grupo Prodi) y Mota-Engil México (filial del grupo portugués Mota-Engil, que decidió salir de Duro); y, por último, un aumento de capital de Duro por importe de 10.037.485 euros mediante la emisión de 401.499.436 acciones ordinarias suscritas por Grupo Prodi para la capitalización del préstamo que ha aportado el grupo mexicano para reflotar la empresa (el principal de 10 millones más los intereses devengados y no pagados).

Como consecuencia de esa operación de reducción y aumento de capital, lo que se conoce como una operación acordeón, el capital social de Duro Felguera queda establecido en un importe de 12.476.376 dividido en 499.055.042 acciones de 0,025 euros de valor nominal cada una. El grupo Prodi pasa a tener el 80,45% del capital de Duro Felguera y refuerza su posición de control, ahora sin la compañía de Mota-Engil.

La de Duro Felguera no es la única operación societaria en la que está inmerso el grupo Prodi. En su país, México, el grupo encabezado por José Miguel Bejos acaba de asumir la gestión del club de fútbol Atlas, que durante los últimos siete años había estado en manos del grupo Orlegi, propietario en Asturias del Sporting de Gijón.

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"Decidimos invertir en el futbol mexicano porque la Liga atraviesa por un gran momento de crecimiento", señaló José Miguel Bejos, presidente del Grupo Prodi, que en 2018 compró los Pericos de Puebla, un equipo de béisbol que juega en la Liga Mexicana.