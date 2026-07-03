Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
La Policía Judicial de la Guardia Civil recogerá muestras biológicas para intentar esclarecer su identidad debido al mal estado de los restos, que fueron sacados del agua por los bomberos
El cadáver de mujer joven apareció sin vida en la tarde de este viernes en la playa de Rebolleres, en Candás (Carreño). El hallazgo se produjo en torno a las seis de la tarde. Fue una bañista que en ese momento se encontraba en el arenal la que dio aviso a la Guardia Civil tras ver el cuerpo entre las rocas. Su avanzado estado de descomposición impide, por el momento, reconocer su identidad a simple vista.
Hasta el arenal se desplazó una patrulla de la Benemértia que, tras comprobar que efectivamente había un cuerpo entre las rocas, solicitó la ayuda de los bomberos al Servicio de Emergencias del Principado para evitar que se lo llevase la marea. Los efectivos lo sacaron hasta el arenal, a la espera de la llegada del forense, quien procedió al levantamiento del cadáver a última hora de la tarde.
Al lugar del suceso también se acercaron agentes de la Policía Judicial, que ahora se hará cargo de la investigación. Será la autopsia la que determine la causa del fallecimiento. También se recogerán muestras biológicas para intentar esclarecer su identidad y ver si se había denunciado su desaparición.
Los datos serán cotejados con la base de datos del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), un organismo pionero en Europa para coordinar la información sobre personas desaparecidas en el país. No es infrecuente que personas fallecidas en la costa aparezcan en los litorales de otros países, por lo que, en caso de ser necesario, habrá que cotejar datos de otras naciones.
El suceso provocó un gran revuelo y consternación en la capital carreñense. Numerosas personas se acercaron hasta el arenal y siguieron de cerca los trabajos de los agentes.
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