Menos impuestos y burocracia: el PP muestra su "amplia coicidencia" con el plan de la Cámara de Comercio de Oviedo para la economía asturiana

“Una Asturias con más empresas que crecen, más personas participando en el mercado laboral y una economía más productiva, innovadora y competitiva”. Estos son algunos de los objetivos del plan “Engrandecer Asturias”, de la Cámara de Comercio de Oviedo, presentado este viernes al Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado. En la reunión, ha participado el vicepresidente del ente cameral, José Manuel Ferreira, acompañado por el secretario general, Fernando Villabella, y el director del Área de Desarrollo Empresarial, Nacho Iglesias. El PP constató una “amplia coincidencia” con las propuestas de la organización y su diagnóstico sobre la situación económica y social de Asturias.

El portavoz y presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, trasladó el interés del grupo parlamentario por un documento que, según él, coincide con varias de las líneas de trabajo que ya viene defendiendo su partido. Entre ellas, destaca “la necesidad de una fiscalidad más competitiva, la simplificación administrativa y la reducción de trabas burocráticas, y el apoyo a pymes y autónomos”, medidas que se disponen a impulsar desde el ámbito parlamentario.

Álvaro Queipo y José Manuel Ferreira / PP de Asturias

La ronda de encuentros con representantes institucionales

Los representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo se reunirán con todos los partidos de la Junta General, habiendo hecho lo propio este jueves con el PSOE. El Plan “Engrandecer Asturias” articula tres grandes palancas estratégicas: “Aumentar la participación laboral, impulsar el crecimiento empresarial y elevar la productividad”. Estas prioridades se despliegan en "seis frentes operativos que abarcan el sector público, el mercado laboral, la AsturMetrópolis, el talento, el tejido empresarial y la cultura. "El objetivo es que estas medidas cuenten con “metas medibles, seguimiento periódico y mecanismos de evaluación y corrección.”

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La Cámara de Comercio plantea este proceso como una agenda compartida que sitúe el crecimiento económico al servicio del progreso social y territorial de Asturias. Entre sus objetivos para 2035, el Plan “plantea aumentar entre 30.000 y 45.000 los ocupados, elevar el peso de la economía regional entre un 22% y un 26% y mejorar entre cuatro y seis puntos la tasa de actividad”, aunque subrayan que, más allá de los datos numéricos, es necesario “construir una Asturias con mayor capacidad de atraer talento, generar oportunidades, facilitar la actividad empresarial y proyectar confianza en el futuro.”