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Llega la repesca de la PAU en Asturias: 42 alumnos más que el año anterior y nueve sedes en ocho concejos

Las pruebas se celebrarán del 6 al 8 de julio

Examen de la PAU en Oviedo en la convocatoria ordinaria de junio

Examen de la PAU en Oviedo en la convocatoria ordinaria de junio / Luisma Murias / LNE

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Zaira Varas

Un total de 1.120 estudiantes se examinarán la próxima semana en Asturias de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En concreto, las pruebas se desarrollarán entre el lunes 6 y el miércoles 8 de julio en nueve sedes distribuidas por Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego.

La convocatoria registra un incremento de 42 alumnos respecto al pasado año. Del total de inscritos, 718 son mujeres y 402 hombres.

Nueve sedes

Las sedes habilitadas serán los aularios del Campus de Humanidades y de la Facultad de Economía y Empresa, en Oviedo; el Edificio Polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería, en Gijón; el IES Ramón Menéndez Pidal, en Avilés; el Campus de Mieres; el IES Avelina Cerra, en Ribadesella; el IES Cangas del Narcea; y los institutos Carmen y Severo Ochoa, de Luarca, y Marqués de Casariego, en Tapia. Además, el examen de Dibujo Artístico se realizará únicamente en Oviedo y Gijón.

Como es habitual, los estudiantes de Bachillerato deberán realizar la fase de acceso, formada por las cuatro materias obligatorias de segundo curso correspondientes a su modalidad. La nota de acceso se obtiene ponderando un 60 % de la calificación final de Bachillerato y un 40 % de la fase de acceso, siendo necesario alcanzar al menos cinco puntos para superar la prueba.

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Además, quienes deseen mejorar su calificación para acceder a determinadas titulaciones podrán presentarse a la fase de admisión, con un máximo de tres asignaturas, lo que permitirá elevar la nota hasta los 14 puntos.

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