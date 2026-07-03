Máxima alerta sanitaria en Asturias, salvo la franja costera: llega otra ola de calor, que será especialmente agresiva a partir del domingo

El nivel rojo sanitario vuelve a activarse en Asturias. Toda la región, salvo la franja costera, estarán este fin de semana en máxima alerta por temperaturas extremas, según advierte el Ministerio de Sanidad. La llegada de una nueva ola de calor a la Península Ibérica disparará los termómetros, con especial agresividad el domingo. Para este día se esperan máximas superiores a los 35 grados. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado también su propia alerta (en este caso meteorológica) entre las 13.00 y 20.00 horas.

Este viernes ya se ha notado el calor. La temperatura más alta, de 30,6 grados, se ha registrado en Ibias. El mercurio en Pola de Somiedo ha llegado hasta los 29,7, en Tineo a los 28,9 y en Salas y Mieres a los 28.8. Oviedo se ha quedado en los 25,9 y Gijón, en los 25,4.

Para mañana, sábado, se espera más bochorno, con máximas de 31 grados en el Suroccidente. Para este día, la AEMET prevé cielos "poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes bajas al principio y final del día que pueden ir acompañadas de alguna bruma dispersa en el interior".

Los días de más calor

La gran subida del mercurio se producirá el domingo, jornada en la que reinará el sol en todo el Principado. Se esperan 35 grados en Cangas del Narcea, 33 en Langreo, 32 en Oviedo, 30 en Navia, 29 en Avilés, 28 en Gijón y 27 en Llanes. Son temperaturas que se aproximan a las registradas hace tan solo unos días, cuando se batieron todos los récords del mes de junio con máximas de 40,6 grados en Cabrales.

Tanto para el sábado como para el domingo, el Ministerio de Sanidad ha activado el nivel rojo por temperaturas extremas en el centro y los valles mineros, la Cordillera y los Picos y el Suroccidente. Tan solo el litoral occidental se libra de la alerta, puesto que la costa oriental estará en aviso amarillo.

La ola de calor no solo continuará la próxima semana, sino que se elevará el lunes. La AEMET prevé máximas de 38 grados. Todo apunta a que el martes se relajan algo.

Las previsiones de la AEMET para todo el verano son buenas. Hay un 70% de probabilidad de que el estío sea más cálido de lo normal, por lo que nos esperan meses de muchas olas de calor.