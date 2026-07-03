La multinacional Corteva vincula el cierre de la fábrica de Tamón con la competencia de China

La multinacional estadounidense Corteva justifica el cierre de la fábrica de fitosanitarios del valle de Tamón (Carreño) y la extinción de los contratos de sus 73 trabajadores por la competencia china. La planta solo produce un componente activo de fungicidas, el picoxystrobin, y la caducidad de su patente ha provocado que empresas chinas compitan con Corteva produciendo genéricos con menores costes.

Representantes de la multinacional estadounidense y de la plantilla de la fábrica de Tamón se reunieron ayer en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), en Oviedo, para iniciar la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que ha presentado la compañía dentro del proceso de cierre de la antigua planta de productos fitosanitarios de DuPont. Corteva plantea un ERE de extinción por causas productivas, es decir, por los cambios en la demanda de sus productos. La compañía considera que la planta asturiana es inviable con la competencia de fábricas que, desde China, producen genéricos del único componente activo que se produce en Tamón, el picoxystrobin, que se fabrica para la exportación fuera de la Unión Europea porque su uso para la protección de los cultivos en suelo comunitario fue prohibido por la UE por su impacto ambiental.

Los representantes de los trabajadores de la planta de Corteva, pertenecientes a LICA (Lista Independiente Corteva Asturias) y SOMA-FITAG-UGT, consideran que "no hay fundamento jurídico" para el cierre de la planta porque había sido mejorada en los últimos años para reducir sus costes y no registra pérdidas. Por ello, los representantes de los trabajadores exigen a la empresa que plantee alternativas al cierre.

En la reunión de ayer, un consultor contratado por la multinacional explicó la documentación que ha presentado la compañía para justificar el ERE y los trabajadores plantearon una serie de preguntas que serán respondidas en el próximo encuentro en el SASEC, que se celebrará el martes de la semana que viene.

Decenas de trabajadores de Corteva se concentraron ayer en la puerta del SASEC para dejar claro su rechazo al cierre de la factoría de Tamón. "No se puede permitir un paso más en la desindustrialización de Asturias", comentaban los concentrados.

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El ERE planteado por Corteva afecta a los trabajadores de la fábrica de Tamón pero no al centro de servicios que la multinacional tiene en el mismo emplazamiento. En total, Corteva tiene más de 300 trabajadores en Asturias. No obstante, el centro de servicios también se enfrenta a una reestructuración puesto que en el último trimestre del año Corteva separará el negocio de semillas (pasará a denominarse Vylor) y parte del personal de Tamón pasará a esa nueva empresa independiente.