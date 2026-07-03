Mucho ojo este verano en las carreteras asturianas: habrá más coches que nunca, previsión de atascos en estas vías y controles especiales de la Guardia Civil

Mucho ojo en las carreteras asturianas este verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este viernes, a las 15.00 horas, la primera operación especial con la previsión de que se produzcan en el Principado más desplazamientos de largo recorrido que nunca: 3.283.000 durante los meses de julio y agosto. Son un 3,7% más de movimientos que el año pasado. En consecuencia, se esperan atascos en puntos, como la autopista del Huerna, el puerto de Pajares o la A-8 a la altura de Villaviciosa por los accesos a la playa de Rodiles.

Durante las próximas semanas, la Guardia Civil intensificará los controles de velocidad, consumo de drogas y alcohol, con el objetivo de reducir la siniestralidad. También mantendrá la campaña específica de vigilancia de motocicletas en fin de semana, con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad, adelantamientos y utilización correcta del casco.

La gran novedad de esta campaña estival es el uso obligatorio de la baliza V-16 para señalizar incidencias en la carretera. Este dispositivo entró en vigor el pasado 1 de enero, por lo que es el primer verano en el que está en funcionamiento. No llevarla en el vehículo puede conllevar multas de 80 euros, pero no usarla en caso de emergencia más: hasta 200.

Eclipse solar

En toda España, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se producirán más de 104 millones de movimientos por carretera. De ese total, 3,2 millones corresponden a Asturias. Por meses, en julio se esperan 1.567.000 desplazamientos, y en agosto, 1.602.000. Precisamente, en agosto tendrá lugar el día 12 el histórico eclipse total de soly el Principado es una de las regiones más privilegiadas del mundo para verlo. En este sentido, la Guardia Civil activará un dispositivo especial para ese día, con medidas que comunicará en las próximas semanas.

Durante este verano, la DGT pondrá en marcha cuatro operaciones especiales. La primera empezará este viernes y concluirá el próximo domingo día 5 a las 24.00 horas. La segunda va del 31 de julio al 2 de agosto; la tercera, del 14 al 16 de agosto; y la cuarta y última es la operación retorno del verano, del 28 al 31 de agosto.

Medidas especiales

En previsión al elevado número de desplazamientos que habrá este verano, la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias llevará a cabo las siguientes acciones:

Plan de Señalización Genérica para informar de la alta ocupación en las playas.

Acuerdo con la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, para facilitar a través de los paneles de mensajería variable información relativa a la ocupación de accesos y aparcamientos a playas.

Señalización en los Paneles de Mensajería Variable de la A-8 del llenado del aparcamiento de la playa de Rodiles.

Eliminación del tercer carril de la A-8 entre los PPKK. 356+200 al 358+200 sentido creciente (tramo coincidente con la salida del túnel de Villaviciosa).

entre los PPKK. 356+200 al 358+200 sentido creciente (tramo coincidente con la salida del túnel de Villaviciosa). Restricción de accesos a la CO-4 durante todo el día, excepto vehículos autorizados.

durante todo el día, excepto vehículos autorizados. Señalización dinámica a través paneles de mensaje variable de las principales variables del tráfico.

Operativos especiales de tráfico por celebración de grandes eventos: Descenso Internacional del Sella, Festivales Boombastic, Aquasella y Riverland, Xiringüelu y fiestas del Carmen, entre otros.

Carreteras con retenciones

Asimismo, la Guardia Civil advierte de varios puntos conflictivos durante el verano en la región. Uno de ellos son las obras de reparación del argayo en el punto kilométrico 75 de la autopista del Huerna, donde podrán producirse retenciones, principalmente en sentido decreciente al existir un único carril. También se esperan caravanas en el Puerto de Pajares, en la carretera AS-237 por la gran afluencia de vehículos a la playa de Aguilar, en Muros de Nalón; en la A-8, a la altura del túnel de Villaviciosa, por las playas; en las inmediaciones de Covadonga; y en la AS-264 por la cantidad de turistas que acceden al Parque Nacional de Picos de Europa y, más en concreto, a la ruta del Cares.

Baliza V-16

La DGT recuerda que desde el pasado 1 de enero, debe utilizarse la baliza V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los paneles de mensajería variable situados en las carreteras. De este modo, "se facilita que puedan adoptar medidas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera".

"Los datos reflejan claramente ese avance. Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes", señalan.