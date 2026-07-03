Oviedo se saborea en el Camino: comienzan las IV jornadas gastronómicas de los tortos

Oviedo enciende sus fogones y lo hace rindiendo culto a sus raíces. Este viernes arrancan las IV Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita plenamente consolidada en el calendario de la capital que fusiona historia, cultura y el mejor saber hacer de la hostelería local. Organizadas por Otea, Hostelería y Turismo, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y la Cofradía del Torto de Maíz de Asturias, las jornadas servirán como el perfecto preámbulo y complemento culinario a las celebraciones de la recreación del Primer Peregrino, que inundarán las calles de la ciudad del 9 al 12 de julio.

Durante diez días consecutivos, el maíz será el hilo conductor de una ruta que invita a ovetenses y visitantes a redescubrir el municipio a través del paladar. Y es que, como bien señalaba en la presentación de la iniciativa Fernando Corral, vicepresidente de Otea, "el torto es una pieza fundamental de nuestra cocina tradicional y un embajador de nuestra identidad que ha sabido evolucionar". Esa evolución se palpará en cada bocado gracias a la desbordante creatividad de los 23 bares y restaurantes participantes. Sobre la base crujiente y dorada del torto tradicional, los hosteleros desplegarán propuestas que van desde las combinaciones más clásicas y de proximidad hasta vanguardistas apuestas de autor, siempre con el maridaje perfecto a elección de cada local.

Esta cuarta edición llega, además, con un aliciente para dinamizar las jornadas y prestigiar el trabajo culinario. Como antesala de su inicio, el Centro de Formación de Otea en Olloniego acogió la celebración de la cata oficial. Los establecimientos candidatos elaboraron y presentaron en directo sus propuestas en las cocinas de la escuela de hostelería ante un jurado de expertos del sector. Tras una reñida deliberación, el jurado otorgó las distinciones del certamen —en igualdad de categoría y sin establecer clasificaciones— a El Dólar, El Fartuquín y la Sidrería Alterna, reconociendo así la indiscutible calidad de sus elaboraciones.

La invitación está sobre la mesa. Con las calles preparándose para rememorar la gesta histórica de Alfonso II El Casto, no hay mejor manera de sumergirse en el espíritu de la ciudad que apoyando a los negocios de proximidad y disfrutando de un patrimonio gastronómico único.

Toda la información detallada sobre las propuestas, horarios y la ubicación de los locales participantes puede consultarse a golpe de clic en las webs Otea.es y escapadaasturias.com. Además, se han editado gastromapas físicos. Con las jornadas de los tortos de maíz en Oviedo se disfruta con los cinco sentidos.