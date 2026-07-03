El paro cae en Asturias pese al impacto de la regularización de inmigrantes

Asturias registró una caída de 1.148 parados durante el mes de junio, situando la cifra total en 48.172, "la séptima más baja de toda la serie histórica", destacó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. El importante recorte del desempleo se ha logrado gracias el inicio de la campaña turística y a pesar de que ya está teniendo impacto en el mercado laboral de la región el proceso de regularización de inmigrantes, que añade presión a la lista de demandantes de trabajo y, según el Gobierno de España, también engorda las cifras de ocupación. La directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, señaló que un total de 370 personas procedentes de los procesos de regularización (con solicitudes admitidas a trámite) ya se han dado de alta en las oficinas de empleo de la región.

Es un primer efecto que se prevé que crezca en los próximos meses. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó ayer de que un total de 1.174.978 personas han presentado en España solicitudes para acogerse al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Son medio millón más de las que se preveía en el inicio del proceso. Del total de solicitudes, 14.161 corresponden a Asturias. La cifra equivale a casi los habitantes que tiene el concejo de Villaviciosa. No obstante, Asturias es la cuarta comunidad con menos solicitantes en el proceso extraordinario de regulación. Cataluña es la que más ha recibido, con un total de 257.602, seguida de Madrid (202.424) y Comunidad Valenciana (167.286). En cuanto al perfil de esos solicitantes, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años).

El desempleo

El descenso del paro en junio en Asturias, del 2,33%, fue el cuarto más elevado entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Galicia (3,28%), Castilla y León (2,98%) y Cantabria (2,45%), todas ellas comunidades en las que la campaña turística de verano suele arrancar más tarde (en el Sur y el Mediterráneo el inicio se suele adelantar a mayo). El paro bajó en Asturias en todos los sectores, especialmente en el sector servicios, con un recorte de 1.155 desempleados, hasta 35.388. Además, bajó en 104 personas en la industria, hasta 3.255; en 16 personas en la construcción, hasta 3.236, y en 31 en la agricultura, hasta 770. En cambio, el paro subió en 158 personas entre el colectivo sin empleo anterior, hasta 5.523 desempleados. Entre el colectivo extranjero el paro subió en 148 personas en junio, un mes en el que ya ha tenido un primer efecto la regularización de inmigrantes.

La afiliación

En cuanto al empleo, el Gobierno regional ya había adelantado que Asturias había rebasado a mediados de junio el listón de los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que no se conseguía desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Finalmente, en el conjunto del mes de junio se registraron 402.364 afiliados, lo que supone 2.943 más que el pasado mes y 8.705 más que hace un año. El consejero Borja Sánchez calificó de "efecto psicológico" superar los 400.000 empleos, pero Ignacio García, director de apoyo corporativo de FADE destacó que "todavía tenemos pendientes de superar los datos de 2008 y 2007 y dejar de ser la única comunidad autónoma que no lo ha conseguido". En el conjunto del país, el mercado laboral volvió a marcar récord en junio tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano. "El récord coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación", destacó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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La contratación

En junio se firmaron en Asturias 26.815 contratos laborales, 7.116 más que en el mes anterior y 3.207 más que en junio de 2025. El 84% de los contratos se realizaron en el sector servicios. Los contratos indefinidos representaron el 28% del total, mientras que en el conjunto del país este porcentaje superó el 41%. n