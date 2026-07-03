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Los profesores de asturiano retoman la movilización: "Están jugando con los derechos laborales de más de 300 docentes"

La asociación ADAE, que vuelve a convocar concentración para el miércoles, reclama que se ponga fecha "de forma inmediata" a la reunión entre el Ministerio y el Principado para crear la especialidad docente de asturiano y eonaviego

Los docentes de asturiano encadenados frente al Ministerio el pasado mes de mayo.

Los docentes de asturiano encadenados frente al Ministerio el pasado mes de mayo. / LNE

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Alicia García-Ovies

Oviedo

Los profesores de asturiano y eonaviego retomarán el próximo miércoles las movilizaciones al considerar que el Gobierno regional y el Ministerio de Educación están “jugando con los derechos laborales de más de 300 docentes” al no convocar la reunión que permitiría iniciar el debate necesario para crear la especialidad docente de ambas lenguas.

La Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego (ADAE) criticó este viernes el “incumplimiento reiterado” de los plazos anunciados en su momento por la Consejería de Educación. El departamento de Eva Ledo afirmó entonces, tras el encierro protagonizado por docentes de la asociación, que la reunión era “inminente”, pero desde entonces las fechas "se han ido aplazando una y otra vez" sin convocatoria oficial ni explicaciones convincentes.

La organización advirtió que esta sucesión de retrasos resulta "inaceptable" y alimenta el temor a que se estén "dilatando los tiempos" desde el Ministerio para perpetuar una "situación de abuso de temporalidad" que afecta a más de 300 docentes asturianos, después de más de cuatro décadas impartiendo estas enseñanzas sin una especialidad propia.

La especialidad fue un compromiso adquirido por el Gobierno del Principado en el marco del pacto “Asturias Educa”, pero la asociación critica que dicho compromiso "sigue sin traducirse en avances reales", mientras la responsabilidad "parece diluirse" entre la Consejería y el Ministerio.

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Por ello, exigen que ambas administraciones celebren "de forma inmediata" la reunión comprometida y pongan en marcha la modificación normativa necesaria para reconocer "de una vez por todas" la especialidad docente de Lengua Asturiana y Gallego-asturiano.

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