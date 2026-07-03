El protocolo que USIPA reclama frente a calor extremo en centros de trabajo: refugios térmicos, pausas de hidratación y reducción de jornada

La Unión de Sindicatos Independientes del Principado (USIPA) ha reclamado al Principado la elaboración de un protocolo de actuación frente al estrés térmico en centros de trabajo, después de la ola de calor que azotó a la región hace un par de semanas con temperaturas que superaron los 40 grados. Entre sus propuestas destaca habilitar refugios térmicos, implantar pausas de hidratación y reducir la jornada.

En un escrito dirigido al director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, el sindicato exige la convocatoria con carácter de urgencia de la Mesa General de Negociación para abordar la elaboración de dicho protocolo. El objetivo es diseñar un amplio paquete de medidas que se activen de forma automática cuando se superen los límites térmicos legales, se emitan avisos naranja o rojo por parte de la AEMET o haya averías en los sistemas de climatización.

Entre sus propuestas está habilitar en los edificios administrativos refugios térmicos, es decir," espacios climatizados y ventilados para la recuperación temporal del personal más afectado por el calor". También establecer pausas periódicas obligatorias de hidratación y recuperación, especialmente en centros asistenciales y en puestos con carga física o exposición al exterior.

Una tercera medida consiste en reducir o adaptar de forma extraordinaria la jornada para evitar las horas centrales del día durante los episodios de calor extremo. Asimismo, piden revisar y mantener los sistemas de climatización; instalar sistemas de medición y registro de temperatura; y protocolos específicos de vigilancia y formación frente a golpes de calor.

USIPA pone el foco en dos casos concretos: el edificio administrativo Hermanos Pidal (EASMIN) y los centros asistenciales. En el primer caso, especifican, lleva años “incumpliendo” los rangos de temperatura cada vez que hay una ola de calor.

Según el sindicato, la única respuesta que ha ofrecido hasta ahora la Administración es la posibilidad de teletrabajar para los puestos que son teletrabajables, pero esta medida “deja completamente desatendida” a una parte de la plantilla: los puestos que, por su naturaleza, no pueden desempeñarse en remoto, como los de ordenanza o los de atención al público, entre otros muchos.

Un caso similar es el de los centros asistenciales, donde teletrabajar es inviable. Para este colectivo, el sindicato pide un paquete específico de medidas preventivas entre las que se incluiría zonas de descanso climatizadas diferenciadas de las áreas de atención directa y refuerzo de personal durante los episodios de alerta.

“No vamos a normalizar condiciones de trabajo que comprometan la salud del personal. Proteger la salud laboral no es opcional, es una obligación legal”, insisten en USIPA. Para ellos, la protección frente al calor extremo “no puede depender del centro de trabajo que te toque en suerte”.