Más riesgo de atascos en las autovías que más se congestionan por las playas: los cortes en varios túneles de Villaviciosa y Gijón se prolongarán estos meses

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado este viernes de la prolongación de las obras de modernización de los túneles de Fabares, Villaviciosa, Deva, Infanzón, Cefontes, Brañaviella y Niévares, en la a autovía del Cantábrico (A-8) y la que une Oviedo y Villaviciosa (A-64), durante los "meses de verano". Estos se encuentran justo en un nodo de vías rápidas con alta demanda de tráfica en época estival, entre Gijón y el concejo maliayés, en la zona donde confluyen ambas autovías y sus alrededores. De hecho, la Dirección General de Tráfico ha señalado la A-8 en Villaviciosa, a la altura de Rodiles, como uno de los puntos conflictivos durante las vacaciones.

Concretamente, en los túneles de Fabares (A-64) y Brañaviella y Niévares (A-8), se producirán cortes de carril de forma ininterrumpida "todas las semanas desde las 8:00h del lunes hasta las 13:00h del viernes, o víspera de festivo". En cuanto a los túneles de Villaviciosa, Infanzón y Cefontes (estos dos situados ya en territorio gijonés), se producirán "en horario nocturno todas las semanas de lunes a jueves de 22:00 a 8:00 del día siguiente".

EN IMÁGENES: Restricciones al tráfico por obras en los túneles de Fabares (Villaviciosa) / P. A.

Una de las épocas más concurridas del año

La noticia de la prolongación de las obras llega en un momento de especial estrés para estas autovías. Los meses de verano son los más concurridos en estas carreteras asturianas, especialmente en estas localidades, a donde asturianos y turistas acuden en masa cuando llegan el sol y el calor para disfrutar de las playas. La A-8 y la A-64 concentran un importante volumen de desplazamientos que generan escenas frecuentes de atascos durante la época estival. De hecho, las grandes retenciones por las obras en el túnel de Fabares ya se han producido en jornadas de playa. La prolongación de los trabajos con cortes intermitentes hacen augurar que estas situaciones se multiplicarán en época vacacional. Si bien, no habrá obras durante el fin de semana, cuando la afluencia a los arenales es incluso mayor.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto global de 33,9 millones de euros, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos contemplados se centran fundamentalmente en la modernización y adecuación de las instalaciones de seguridad y explotación de los túneles, incluyendo "la renovación de sistemas de cámara CCTV, implantación del sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI), la mejora de las comunicaciones y radiocomunicaciones, actuaciones sobre megafonía, ventilación y presurización de galerías, suministro eléctrico, alumbrado de emergencia y protección contra incendios".