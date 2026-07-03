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Nunca es tarde para graduarse: doce alumnos completan sus estudios de la Universidad de Oviedo con una media de 70 años

Los estudiantes, diez mujeres y dos hombres, participan en el programa para mayores de 50 años de la insitución académica

El rector, Ignacio Villaverde, pone en valor la iniciativa: "Crea una universidad abierta, cercana y comprometida con Asturias"

Imagen de los alumnos, junto a los profesores y autoridades

Imagen de los alumnos, junto a los profesores y autoridades / U.O.

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Nacho Blanco

Oviedo

Nunca es tarde para estudiar y seguir formándose en el ámbito académico, algo que demuestran las diez mujeres y dos hombres con una media de edad de 70 años, que se han graduado del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). Los alumnos pasaron este curso 2025-26 repartidos entre campus de Oviedo y Gijón, y se reunieron esta mañana en el Paraninfo de la Universidad para recoger sus diplomas.

La cifra de 12 alumnos supone una subida de tres respecto al año pasado, un incremento que coincide con el 25º aniversario de la celebración de este programa. La iniciativa, que ya cuenta con más de 1.100 matriculados, está destinada a personas mayores de 50 años con interés de seguir con sus estudios, sin importar su edad a partir de esa franja.

De izquierda a derecha, Fernando Martínez, presidente de Caja Rural de Asturias; Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo; Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores; y Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural.

De izquierda a derecha, Fernando Martínez, presidente de Caja Rural de Asturias; Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo; Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores; y Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural. / U.O.

Los alumnos que forman parte del programa tienen un rango muy amplio de edad: dos tercios de los miembros se sitúan en la horquilla de entre 66 y 75 años, mientras que casi 200 estudiantes superan los 75. Por supuesto, también hay alumnos que rebasan la barrera de los 80 años.

Una universidad que “acompaña a las personas en todas las etapas de su vida”

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, destacó la capacidad del programa: “Una universidad no existe solo para formar profesionales o generar conocimiento; existe también para poner ese conocimiento al servicio de toda la sociedad y para acompañar a las personas en todas las etapas de su vida”. También alaba la propuesta como un ejemplo de la universidad abierta: “Nuestro programa para mayores es uno de los mejores ejemplos de una universidad cercana, útil y comprometida en Asturias”.

Los alumnos, junto a la mesa. De izquierda a derecha, Fernando Martínez, presidente de Caja Rural de Asturias; Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo; Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores; y Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural.

Los alumnos, junto a la mesa. De izquierda a derecha, Fernando Martínez, presidente de Caja Rural de Asturias; Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo; Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores; y Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural. / U.O.

Por su parte, Marta Mateo, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, manifiesta el valor humano del PUMUO. “Es mucho más que un programa académico, muchas personas llegan pensando que vienen únicamente a aprender y pronto descubren que también vienen a compartir”, resalta.

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El PUMUO nació en Oviedo de cara al curso 2001-2002, y fue evolucionando hasta las más de 1.100 matrículas de la actualidad. Actualmente consiste en cinco años de formación, cuenta con unos 200 docentes que imparten clase de forma voluntaria y suma un total de 6 sedes: Oviedo, Gijón, Avilés, Valdés, Mieres y Langreo, que se estrenará el próximo curso.

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