Trío de galerías asturianas en la 34.º edición de la feria internacional ArteSantander

Tres galerías asturianas concurre este año a ArteSantander, la feria estival de arte contemporáneo de Cantabria, que se celebra durante este fin de semana, del 2 al 5 de julio, en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Sardinero. Esta edición, la n.º 34, se ha presentado como una versión renovada. Es la tercera edición dirigida por la comisaria y productora cultural Mónica Álvarez Careaga y a ella concurren más de 40 galerías nacionales e internacionales, de países como Italia, Portugal, Alemania, Macedonia del Norte y México. Nueve participan en ella por primera vez. La feria reúne obra de un centenar de artistas.

Aurora Vigil-Escalera, que este año celebra su 40.º aniversario, ha concurrido a la feria santanderina con obras del madrileño Francisco Mayor Maestre, reunidas en la exposición “Memorias en expansión”. También desde Gijón, Llamazares Galería, fundada en 2005 por Gema Llamazares y gestionada por su hija, Diana Llamazares, desde 2021, ha viajado a ArteSantander con obras de Guillermo Peñalver y Raquel Lobo. El catalán Guillermo Peñalver presenta “El corredor curioso”, un proyecto autobiográfico surgido de la experiencia de caminar y correr por los márgenes urbanos, con dibujos y collages. La llanisca Raquel Lobo presenta obras de sus series “Lemuria” y “Debajo de todo”, ambas conectadas por la exploración de lo subterráneo como espacio simbólico a través del grabado, el textil y la escultura.

La ovetense Galería Caicoya, cuyo origen se remonta a la galería Nogal que en 1969 fundó Elías Caicoya Masaveu y que ahora gestiona Guillermina Caicoya, presenta en ArteSantander obras de Nicholas Callaway. Su exposición, “La caída de Constantinopla”, con aquel acontecimiento histórico como hilo argumental, explora una gran diversidad de formatos, de la estampación al libro de artista, la pintura y la madera.

Entre los artistas nacionales con obra en ArteSantander destacan Mario Manso, Pablo Quesada, Alba Dorta, Cristina Regalado Ramos, Carmen Ceniga Prado, Quique Zarzamora, Sara Piñeiro, Eduard Gil Alsina, Amaya Suberviola, Carlos Cañadas y la llanisca Raquel Lobo. Angela Burson, Simón Quadrat, Cristóbal Ochoa, Fausto Amundarain, Janus Hochgesand, Letizia Scarpello, Manuel Portioli y Barry Wolfryd encabezan la nómina de artistas internacionales.

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La argentina Nicola Costantino es la invitada especial de esta edición de ArteSantander. Costantino está considerada una de las creadoras latinoamericanas más relevantes de su generación y en el año 2013 representó a Argentina en la Bienal de Venecia.