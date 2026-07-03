Unai Sordo (CC OO) acusa a ArcelorMittal de una “estrategia del trilero” para no ejecutar las inversiones en Asturias

El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo, reclamó a ArcelorMittal que desbloquee las inversiones pendientes en Asturias y garantice el mantenimiento de la producción propia de acero verde. El dirigente sindical hablo del futuro de la siderurgia y del sector del metal antes de la clausura de la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo, que el sindicato ha celebrado en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

Sordo sostuvo que las medidas europeas para proteger el acero deben ir acompañadas de una decisión empresarial clara. “Las medidas que tienen que desbloquear las inversiones es la decisión de la empresa de invertir”, señaló, antes de acusar a ArcelorMittal de llevar “mucho tiempo utilizando también un poco la estrategia del trilero” con las posiciones del Gobierno de España, del Gobierno autonómico y de la Unión Europea “para no concretar inversiones”.

El líder de CC OO apeló directamente a la multinacional para que despeje el futuro industrial de sus plantas. “Hay que garantizar esas inversiones”, afirmó. A su juicio, los cambios estratégicos derivados del nuevo contexto internacional suponen amenazas, pero también abren una oportunidad para asegurar producción propia de acero en Europa y en Asturias.

La industria del acero, sector estratégico

Sordo vinculó la situación de ArcelorMittal con el debate europeo sobre los aranceles al acero y al aluminio. Admitió que entrar en una dinámica de guerra arancelaria “es peligroso”, pero señaló que el nuevo escenario viene marcado por la pugna entre Estados Unidos y China y obliga a Europa a definir una estrategia industrial propia.

“Europa y España tienen que hacer una apuesta indiscutible por la autonomía estratégica”, defendió. Esa autonomía, añadió, requiere reducir dependencias externas en materias críticas para la economía. Entre ellas citó el acero, los minerales, las tierras raras y la energía.

El secretario general de CC OO subrayó que el acero es un suministro esencial para el conjunto de la actividad económica. Por ello, consideró que la Unión Europea debe apostar por su industria propia y por una siderurgia capaz de garantizar abastecimientos. “Ese es el nuevo marco en el que nos movemos, que tiene poco que ver con el que hemos vivido en las últimas décadas”, afirmó.

Sordo enmarcó este proceso en una etapa de “cierta desglobalización”, con “muchas incertidumbres” pero también con “algunas oportunidades”. El resultado, apuntó, dependerá de cómo actúe el conjunto de la Unión Europea.

Salarios y negociación colectiva

El dirigente sindical también se refirió al bloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Sordo aseguró que, en este momento, ve “muy difícil” alcanzar un acuerdo porque las organizaciones empresariales no aceptan los márgenes salariales que plantean los sindicatos.

CC OO reclama subidas de entre el 4% y el 7% para trasladarlas a las mesas de negociación colectiva. Según Sordo, la CEOE mantiene una actitud de “no negociar esos márgenes” y centra el debate en lo que denomina absentismo. “En estos términos, en el medio y en el corto plazo creo que es inviable el acuerdo”, afirmó.

Pese a ello, advirtió de que CC OO no se resignará al bloqueo y anunció una “batalla convenio a convenio” para lograr subidas salariales suficientes. El sindicato busca, explicó, que posibles repuntes de inflación derivados de la situación geoestratégica u otras circunstancias no golpeen de nuevo el bolsillo de las familias trabajadoras.

Sordo señaló que los salarios medios crecen en España por encima del 4,5%, pero añadió que “nueve o diez millones de salarios están estancados”. Para sostener las movilizaciones, recordó que CC OO ha puesto en marcha un fondo económico destinado a compensar a los trabajadores que participen en huelgas en convenios bloqueados, con una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional.

El dirigente sindical también criticó el enfoque empresarial sobre las bajas laborales. Rechazó abordar el debate desde la idea de abusos generalizados y defendió un análisis “riguroso” sobre el incremento de las incapacidades temporales. Entre las causas citó los retrasos en citas diagnósticas, la situación de la sanidad pública y el envejecimiento de la población activa en profesiones catalogadas como penosas.

Regularización de inmigrantes

Sordo abordó además el proceso de regularización de personas migrantes, que calificó como “una muy buena noticia”, aunque también como síntoma de que los cauces ordinarios de acogida “no han funcionado lo suficientemente bien”. Defendió que la regularización reduce la vulnerabilidad y la exposición a la explotación laboral, y pidió garantizar la igualdad de trato y el cumplimiento de los convenios colectivos.

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Preguntado por los rumores sobre un posible salto a la política, en concreto a Sumar, Sordo reiteró que su voluntad es concluir su tercer y último mandato al frente de Comisiones Obreras. “Mi voluntad es acabar el mandato en Comisiones Obreras”, zanjó.