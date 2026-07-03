URA exige al Gobierno asturiano la aprobación de un crédito para pagar las ayudas de la PAC y amenaza con movilizaciones

Unión Rural Asturiana (URA) exige al Gobierno asturiano la "aprobación inmediata" de un crédito extraordinario para abonar las ayudas pendientes de la PAC 2025 correspondientes a producción ecológica y razas autóctonas, tras haber vencido el plazo legal de pago. Advierte que, si el Ejecutivo autonómico no adopta esta medida, iniciará un calendario de movilizaciones.

Según denuncia la organización, de 333 ganaderos en ecológico solo han cobrado 170, por lo que decenas de profesionales continúan sin percibir estos fondos. Debido, según su análisis, a una falta de presupuesto en la Administración asturiana. A su juicio, esta es "una circunstancia que resulta inadmisible cuando se trata de fondos comprometidos con los ganaderos asturianos".

URA muestra a su vez su “preocupación e incredulidad” por la gestión de la Consejería de Medio Rural. Consideran que durante los últimos meses ha sido "claramente insuficiente" y “nefasta”, por lo que piden responsabilidades políticas que alcancen tanto al consejero, Marcelino Marcos Líndez, como a la Dirección General de Ganadería.

“Resulta incomprensible que, mientras a los ganaderos de les exige cumplir estrictamente cientos de requisitos administrativos, controles y plazos para poder acceder a las ayudas, sea la propia Administración la que incumpla los plazos”, afirman.

En concreto, la organización recuerda que el departamento ha incumplido varios plazos de pago anunciados previamente para diciembre, abril y antes del límite legal, provocando un "grave perjuicio económico" a unas explotaciones que atraviesan un "momento especialmente complejo".