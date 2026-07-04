Agenda: qué hacer este sábado 4 de julio en Asturias

Oviedo

Homenaje a «Ilegales»

El recinto de la Semana Negra en la playa de El Arbeyal abre sus puertas a las 17.00 horas. A las 18.00 horas habrá una visita guiada con Norman Fernández, Pepe Gálvez y los autores presentes. Entre los actos más destacados, en la Carpa del Encuentro se presentarán las obras «Mil cosas», de Juan Tallón, a las 19.30 horas y «La hija», de Sergio del Molino, a las 20.00 horas. A las 20.30 horas, Barbara Baraldi charlará con Rafa González y a partir de las 22.30 horas será el homenaje «Siempre Ilegales» con la proyección de «Ilegales 82» y actuación de «Los Ruidos».

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Fiestas de Fitoria

Las fiestas de Fitoria, que se celebran del 3 al 6 de julio., entran en su segunda jornada con un programa de actividades muy variado. A las 14.00 horas tendrá lugar la popular paella tradicional, acompañada de una actuación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. A las 16.00 horas se procederá a la entrega del XXIV Memorial José «El Xarreru» a la Fundación Real Oviedo. Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas, comenzará la verbena con las actuaciones de la orquesta Los Key y el DJ DiscoAstur.

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Folclore en la calle

El programa «Folclore en la Calle» regresa con actuaciones de música y danza tradicional en distintos espacios de Oviedo. Durante la mañana, de 11.30 a 14.30 horas, la Banda de Gaitas del Centro Asturiano actuará en el Mercado de La Corredoria, mientras que la Asociación de Baile y Danza Tradicional Filandón ofrecerá su repertorio por el Casco Antiguo. Ya por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, el Grupo de Baile Tradicional Xeitu volverá a llenar de folclore las calles del Casco Antiguo.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Muestra fotográfica

El Centro Social Buenavista acoge del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica «Oviedo y Transilvania Hermanadas», del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como «Julián de Transilvania». La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Gijón

Metrópoli

Las puertas se abren de 17.00 a 4.00 horas de lunes a viernes, y el sábado y domingo de 16.00h a 4.00 horas. De 17:00 a 19:30 horas, habrá el taller gratuito de ecodiseño «UpCycling Art». A las 20.30 horas será el concierto de Eva Hevia y Naiara Moore y a las 22.00 horas será el turno del festival «Perreo Lab» en el que acutarán Polima Westcoast, Lyanno y Ovy on the Drums, en el escenario principal.

Fiestas de Porceyo

En el segundo día de las fiestas de Porceyo, a la 13.00 horas se organiza una sesión vermú. A las 14.30 horas, será la gran corderada; a las 17.00 horas comenzarán los juegos tradicionales para todos los públicos y a las 18.30 horas la chocolatada. La gran verbena comenzará a las 23.00 horas con las actuaciones de «Grupo Tekila» y Dj Dani Vieites.

Biblioteca Pública Jovellanos

Con motivo de la exposición «Miraes 2026» en el Museo Barjola, la Biblioteca Pública Jovellanos acoge las charlas de Brais Lorenzo, con «Cómo fotografiar incendios», a las 11.30 horas; Teresa Suárez conversará con Raquel López en el coloquio «Entre la urgencia y la espera: la mirada como oficio», a las 12.45 horas y cerrará Anna Surinyach con «Una imagen: mil palabras», a las 16.30 horas.

Museos Arqueológicos de Gijón

En el programa «Verano a la romana», hasta el 20 de septiembre, se podrá disfrutar de «Diviértete en familia», una actividad que no necesita inscripción previa y que anima a descubrir antiguas deidades entre las ruinas del yacimiento.

CMI de El Llano

Durante todo el mes de julio el centro acoge «Biografías de una isla», una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra «el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras».

Museo Villa Romana de Veranes

En doble sesión, a las 12.00 y 13.00 horas se llevará a cabo la visita teatralizada, «La mirada de Voconia». Un monólogo de inmersión en espacios no convencionales en un viaje totalmente interactivo. La actividad corre a cargo de la Compañía Higiénico Papel y la actriz Cris Puertas.

Museo Nicanor Piñole

El Museo Nicanor Piñole organiza a las 11.30 horas una ruta urbana por el Gijón de la Guerra Civil. Actividad gratuita en la que se recomienda reserva previa por límite de aforo.

Antiguo Instituto

«Obni & Miriam Hontana» actuan en el Antiguo Instituto a las 20.00 horas, dentro del programa «Música Antigua Xixón».

Agrupación Artística Gijonesa

Hoy, a las 19.00 horas, actuación del dúo «La cigarra», en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa.

Universidad Laboral

A las 20.00 horas dentro del evento MúAX, se podrá asistir a un concierto de viola a cargo de la música española Isabel Villanueva.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Hoy, visita guiada a las 18.00 horas. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra «Aplazar la fragilidad», de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse la exposición «Territorios subjetivos», de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Avilés y comarca

Bienal climática: Recorrido por Llaranes

El historiador y responsable del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón, Rubén Domínguez Rodríguez, será el guía de un itinerario que repasará el patrimonio del barrio obrero nacido con Ensidesa. La cita está fijada a las 19.00 horas en la iglesia parroquial de Santa Bárbara.

Mercado Artesano y Ecológico en el parque de Las Meanas

El Mercado Artesano y Ecológico (MAE) dedica sus ediciones de julio a los Alimentos del Paraíso Natural, un viaje por los sabores, los productos y las historias. Un espacio con 25 puestos donde artesanía, gastronomía (quesos, embutidos, dulces, miel o huerta ecológica) permiten hacer un recorrido por las señas de identidad de Asturias. La cita se mantendrá hoy sábado y mañana domingo en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Patio Patín en el colegio Versalles

Programa “Patio Patín”, una iniciativa desarrollada en el marco del Plan Corresponsables que ofrecerá a niños y niñas una propuesta deportiva, educativa y lúdica centrada en el patinaje, la convivencia, la participación y el uso positivo del tiempo libre. La actividad comienza a las 12.00 horas.

AstuRisas en Avilés

La plaza de España acoge una nueva tarde del Festival Arte en la Calle «AstuRisas», con espectáculos gratuitos para todos los públicos: Pablo Picallo actuará a las 18.00 horas, Mago Kreston, a las 19.00 y Balagan Circus, a las 20.00 horas.

Cine en Llaranes

La plaza Mayor de Llaranes acoge a las 22.00 horas la proyección al aire libre de «Guardiana de Dragones (Dragonkeeper)», dentro del ciclo de cine familiar en los barrios.

Concierto en la calle

El Veranín de ART Street lleva a la calle Palacio Valdés, a las 13.00 horas una sesión vermut con la actuación de William de Los Brazos.

Mercado en Las Vegas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Barco por la ría

El puerto deportivo de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas desde el pantalán 10 a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está dirigida a mayores de cuatro años.

Mortadelo y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés exhibe «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una muestra con 39 portadas que homenajea a Ibáñez y a la comunidad científica. Abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Arte en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», una exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Rauschenberg, Hockney, Barceló, Plensa o Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Costumbrismo en Avilés

La Casa de Cultura presenta «La memoria de lo cotidiano», exposición integrada por 21 obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Lantero celebra San Antonio

Lantero celebra San Antonio este fin de semana. Hoy será el reparto del bollo y de la botella de vino entre los socios, a partir de las 16.00 horas, y la animación infantil con juegos para los más pequeños. Por la noche, habrá verbena con el grupo «Paréntesis» y DJ Agus.

La Cofradía del Corderu a la Estaca se presenta en Pola de Lena

La Cofradía Gastronómica del Corderu a la Estaca de Pola de Lena celebra hoy su primer Gran Capítulo. A las 11.00 horas comenzará el desfile cívico por las calles de la Pola hasta el teatro Vital Aza. La comitiva estará acompañada por la banda de gaitas «Güestia» y por el grupo de baile «Flor de Xanzaina», de Pola de Lena. Allí tendrá lugar el Gran Capítulo en el que la Cofradía se presentará en sociedad. Se reconocerá a Salvador Ondó y Lucía Velasco como Cofrades de Mérito, junto al resto de reconocimientos que se conceden.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Festival Internacional de Jazz

La Central Artística de Bueño acoge los días 3, 4 y 5 la XXIV Edición del Festival Internacional de Jazz, como viene siendo tradición durante las últimas décadas. Tres jornadas de buena música con actuaciones de primer nivel donde una vez más la entrada será libre y gratuita. En la jornada del sábado, a partir de las 12.30 horas, tendrá lugar una sesión vermut amenizada por The 44 Dealers, Herminio Alfonso DJ, Helios Amor DJ, y Colectivo Blue Hour DJ. A partir de las 21.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de The International Classic Jazz All Stars, con artistas procedentes de varios países, y Nicole Zuraitis, compositora, cantante y pianista de jazz estadounidense, ganadora de dos «Grammys». En la foto, presentación del festival.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

«Tierra y Sal», obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes en Candás (Carreño)

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón acoge «Tierra y Sal», una exposición con obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes. La muestra puede visitarse hasta al 12 de julio de 2026. Horario del Museo: de martes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas..

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Covas da Andía (La Caridad)

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Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.