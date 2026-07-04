Asturias supera todos los récords con su programa de bonos comerciales: 7,5 millones de euros en ventas en dos meses

La primera fase del programa de Bono Comercio Asturias para favorecer la actividad de los establecimientos de proximidad finalizó con récord de ventas. El balance provisional del Gobierno regional eleva a 7,5 millones de euros las transacciones realizadas entre mayo y junio en los 1.194 establecimientos adheridos, un 10,13% más que el año pasado.

Esta iniciativa permitía a la ciudadanía adquirir de forma gratuita bonos por importe de diez euros, hasta un máximo de 50 euros. Para poder canjearlos era necesario hacer una compra mínima de 30 euros en alguno de los establecimientos adheridos.

En total, los asturianos canjearon 188.780 bonos, por valor de 1,88 millones. El equivalente al 63% de los vales emitidos. “Hemos tenido un éxito muy importante. Nunca se habían movilizado tantas ventas en el sector durante la primera fase”, ha explicado la directora general de Comercio, Arantxa González Montell.

Por concejos, Gijón lideró el programa, con 2,9 millones; seguido por Oviedo, con 1,3 millones, y Avilés, con 819.225 euros. En Langreo, los comercios ingresaron 361.000 euros; en Siero, 331.000; en Mieres, 225.000 y en San Martín del Rey Aurelio, 164.000.

Si el análisis se realiza desde el tipo de producto, el comercio textil concentró el mayor volumen de ventas, con 4,6 millones. O lo que es lo mismo, el 61,48% de los vales emitidos. Los locales de venta de equipamiento para el hogar facturaron 662.441 euros.

Perfumerías, parafarmacias, herbolarios y droguerías sumaron transacciones por valor de 351.824 euros y otros comercios minoristas alcanzaron los 1,8 millones.

Los días de mayor actividad fueron el 2 de mayo, la primera jornada de apertura del comercio minorista tras el inicio del programa, con 312.000 euros facturados, y el 30 de junio, el último día para canjear los bonos, en el que se registró un pico de 609.538 euros.

Con estos resultados sobre la mesa, el Gobierno asturiano ha decidido poner en marcha una segunda fase del programa en octubre. En este caso, se pondrán a disposición de la ciudadanía 111.220 bonos por importe de 1,1 millones (el remanente de esta primera fase).