Barbón confía en que la apuesta de Indra por Galicia no afecta a sus planes en Barros: "Actuaremos con todos los instrumentos"
"Conozco el plan estratégico de la multinacional y vamos a defender la operación de Langreo", promete el Presidente del Principado
"El proyecto de Galicia no tenía nada que ver con el proyecto de Barros". Adrián Barbón, presidente del Principado, confía plenamente en que la decisión de Indra de poner en marcha una segunda fábrica de vehículos militares en As Pontes (Galicia), adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, no afecte a los planes de la multinacional del sector de la Defensa para Barros, en Langreo.
El líder socialista asturiano cree que hay "confusión" con este asunto y quita hierro a este movimiento de la empresa, que está cansada de esperar por cerrar con Duro Felguera la compra de la planta langreana. "Indra, desde el principio, tenía proyectos en Galicia, en León y en otras partes. Yo sé el plan estratégico que Indra tenía, porque lo conozco. Y quería desarrollar actividad en multitud de provincias, en multitud de comunidades autónomas", argumentó Barbón.
Barbón se mostró tajante en su confianza de que Langreo se llevará una buena inversión de Indra. "A Galicia no se lleva nada asturiano. Lo que va a Barros va a Barros, no tiene nada que ver", expresó, antes de pedir que "la gente esté en ese sentido tranquila".
Indra ya adquirió a Duro el Tallerón de Gijón, que está adecuando para fabricar y probar blindados. Pero el ritmo de pedidos y encargos le obliga a abrir una segunda planta para entregarlos a tiempo, que es el gran objetivo propuesto por la nueva cúpula de la empresa. Ahí es donde, por proximidad, Barros se estableció como un enclave idóneo. Pero la negociación con Duro Felguera se ha encallado y As Pontes ha ganado enteros para abrir la segunda planta de vehículos militares, lo cual, tal como ha publicado este periódico, no descarta del todo que una tercera planta, de menor peso, llegue a Barros.
La actuación del Principado
Igualmente, el Presidente defendió la línea de su gobierno para intentar facilitar la transmisión de la planta langreana de Duro Felguera a Indra, ante la falta total de entendimiento entre ambas empresas. "Nosotros ya hemos dicho que antes de perder la fábrica de Barros, actuaremos con todos los instrumentos que nos da la ley para defender esa operación", prometió, en referencia al movimiento ya iniciado para catalogar de estratégicos los planes de Indra en la región, lo que podría incluso llegar a abrir la puerta a una expropiación de las instalaciones pertenecientes a Duro Felguera para cedérselas a la multinacional, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
Barbón insistió en que "hay confusión porque no se conoce la planificación que Indra tenía", haciendo hincapié en que "tiene un proyecto clave de distribución de inversiones en todo el territorio nacional porque quiere ser la gran industria de Defensa". Y, dentro de ese plan, "lo que va en Asturias es para Asturias, y eso es lo que vamos a garantizar en Barros".
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