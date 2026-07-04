Barbón, en la fiesta de la Oficialidá en Bimenes: "Cuando la gente vaya a votar, que piense en quién defiende la identidad asturiana"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este sábado en el Día de la Oficialidá de Bimenes el compromiso de su Gobierno con una "oficialidad amable", y criticó a quienes apoyan la protección de otras lenguas y la rechazan para el asturiano. “Algunos grupos políticos consideran a un lado de León que es bueno proteger la lengua propia y al otro lado de León no lo quieren", lamentó, antes de insistir en que el ejecutivo autonómico continuará trabajando por una oficialidad “basada en la convivencia y el consenso”. "Lo que nos pide la gente es seguir trabajando en la normalización, en la defensa de la lengua y de nuestra identidad. Creo que lo estamos logrando y espero que lo consigamos más pronto que tarde", señaló antes de concluir con un mensaje en clave electoral: "Cuando la gente vaya a votar, que piense también en quién defiende la identidad asturiana".

Por la izquierda, Aitor García, Sonia Fidalgo y Nuno Rodrigues con miembros de los Yerbatos / Luján Palacios

La celebración volvió a reunir en Martimporra a representantes institucionales, colectivos de defensa de la lengua y vecinos en el concejo que, desde hace casi tres décadas, simboliza la reivindicación de la oficialidad. El alcalde de Bimenes, Aitor García, recordó precisamente ese papel pionero del municipio. "Hace treinta años se declaró el derecho a usar el asturiano en Bimenes; fuimos un ejemplo", destacó. Para el regidor, la diversidad lingüística constituye una riqueza y el uso del asturiano nunca ha supuesto un obstáculo para el desarrollo personal o profesional de quienes crecieron en el concejo. "Aquí demostramos que los niños pueden ser lo que quieran hablando en asturiano. De aquí salieron pilotos de avión, químicos y académicos", recordó.

La llingua, "una casa"

El pregón de este año corrió a cargo de la presentadora Sonia Fidalgo, que recordó al inicio de su intervención a su marido, el escritor Xuan Bello, fallecido hace ahora un año. Su discurso, de marcado tono literario, planteó una defensa de la lengua desde la memoria, la identidad y la convivencia. "La llingua nun ye un símbolu. Ye una forma de mirar el mundu. Nun ye una bandera. Ye una casa", comenzó Fidalgo, que definió el asturiano como el lugar donde habitan la memoria y la identidad de un pueblo. “El Día de la Oficialidá nun ye solo una fiesta. Ye una forma de recordar quiénes somos", apuntó, y evocó la decisión adoptada por Bimenes en 1997 de reconocer simbólicamente el derecho a utilizar la lengua con normalidad, una iniciativa que calificó de "coherente" y que convirtió al concejo en un referente para Asturias.

"A favor de toos"

La presentadora defendió la oficialidad como un reconocimiento de derechos y no como una imposición. "La oficialidá nun ye un trámite. Ye un reconocimientu", afirmó, antes de reclamar para el asturiano "la mesma protección que cualquier otra" lengua. También dejó una de las frases más aplaudidas: "la oficialidá nun va contra naide. Va a favor de toos", porque protege tanto a quienes desean aprender la lengua como a quienes la han hablado toda la vida. "Cuando una llingua se reconoce oficialmente, lo que se reconoce nun son les pallabres. Son les persones. Y eso sí que ye democracia”, apostilló antes de leer emocionada un poema inédito de Xuan Bello.

Un momento de la Danza de la Oficialidá / Luján Palacios

El acto volvió a contar con la presencia de la delegación de Miranda do Douro, localidad portuguesa hermanada con Bimenes desde hace treinta años. La relación entre ambos municipios nació precisamente del compromiso compartido con la defensa de sus respectivas lenguas. Mientras el mirandés goza de reconocimiento oficial en Portugal, Asturias sigue reclamando para el asturiano ese mismo estatus jurídico.

Los representantes portugueses participaron en los actos institucionales acompañados por un grupo de pauliteiras, integrado por mujeres, que ofreció varias piezas del folclore tradicional mirandés. La programación cultural continuó con la actuación del grupo folclórico Los Yerbatos de Bimenes, que interpretó diversos bailes tradicionales y la ya habitual Danza de la Oficialidá, uno de los momentos más esperados de la celebración.

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La actuación de las "Pauliteiras" de Miranda do Douro / Luján Palacios

La jornada reunió también a una amplia representación institucional, con la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, además de alcaldes y representantes de distintos municipios de la comarca de la Sidra, que quisieron respaldar una cita ya indispensable en el calendario reivindicativo del asturiano y que concluyó al grito de “ya, ya, ya, oficialidá”. Tras los fastos oficiales, participantes y asistentes compartieron la tradicional comida de hermandad y, ya por la noche, la celebración se cerró con la actuación del grupo “Los Berrones”.