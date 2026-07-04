El calor, que vuelve este fin de semana, causó en Asturias la cifra récord de 87 muertes entre mayo y junio
En los días más tórridos, los trabajadores de las residencias de mayores del Principado llegaron a plantarse ante lo que consideraban un agravio hacia la "dignidad" de los residentes
Las olas de calor que han azotado a Asturias en los dos últimos meses, y que han alcanzado los 40 grados, han generado 87 muertos, según los datos que recoge MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y, en última instancia, del Ministerio de Sanidad).
Esta cifra de decesos corresponde a los meses de mayo y junio y es, con mucho, la más alta de todas las registradas en la región en los últimos años. Según la herramienta MoMo, las muertes atribuibles al calor han sido 36 en mayo y 51 en junio. El año pasado, en estos dos meses se imputaron a las temperaturas 18 fallecimientos; y en 2024, solamente uno.
En los días más tórridos de mayo, los trabajadores de las residencias de mayores del Principado llegaron a plantarse ante lo que consideraban un agravio hacia la "dignidad" de los residentes, que se vieron sometidos, al igual que sus cuidadores, a temperaturas que rebasaban “lo tolerable".
Un semestre de baja mortalidad
Con todo, y el dato resulta llamativo, en Asturias se han contabilizado en todos los meses de 2026, salvo en enero, menos muertos de los esperables, según el MoMo. El comportamiento de la mortalidad ha sido particularmente benévolo en febrero, con 136 fallecidos menos de los previsibles, y en marzo, con 130 menos. Estas dos cifras contrarrestan con creces lo sucedido en enero, cuando en el Principado se computaron 139 muertes más de las esperables, en unas semanas en las que se percibió el influjo de la onda epidémica de la gripe, aunque la curva ya se hallaba en fase de descenso tras los fuertes coletazos de diciembre.
Vuelve la alerta
Tras una cierta tregua, el calor vuelve a instalarse en Asturias. Toda la región, salvo la franja costera, estarán este fin de semana en máxima alerta por temperaturas extremas, según advierte el Ministerio de Sanidad. Son 55 concejos los afectados. La llegada de una nueva ola de calor a la Península Ibérica disparará los termómetros, con especial agresividad a partir de este domingo. Para ese día se esperan máximas superiores a los 35 grados, que subirán aún más el lunes.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado también su propia alerta (en este caso meteorológica) entre las 13.00 y 20.00 horas del domingo.
En la jornada de ayer, viernes, el mercurio ascendió hasta los 31 grados en San Antolín de Ibias.
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