La campaña de IRPF en Asturias registra 24.000 declaraciones más por el aumento del empleo
Hacienda ya ha devuelto 271,1 millones de euros a más de 316.000 contribuyentes de la región
La Campaña de la Renta 2025 se ha cerrado en Asturias con 604.424 declaraciones presentadas. Son 24.109 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 4,16% que desde la Agencia Tributaria se ha vinculado al aumento del empleo y de los salarios.
Hacienda ha devuelto hasta el momento 271,18 millones de euros a 316.067 contribuyentes asturianos al término de la campaña del IRPF de 2025, con un crecimiento de la devoluciones abonadas hasta la fecha del 8,23% en número y de un 7,56% en importe.
En la campaña, "Renta Directa" se ha posicionado como la primera opción escogida por los contribuyentes con declaraciones sencillas para presentar su declaración, por encima de la "app" y de las vías con asistencia personalizada: el plan "Le Llamamos" de asistencia telefónica y la atención en oficinas.
Mediante "Renta Directa", 2.404.000 contribuyentes han presentado su declaración en España, un 135,8% más que el año pasado. La Agencia Tributaria ha aumentado los potenciales usuarios de este servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieren modificaciones con respecto al borrador de "Renta Web", una herramienta que permite la misma agilidad que la ’app’, pero adaptada a una visualización más clara en pantallas grandes.
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