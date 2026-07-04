Generación Sénior: un colectivo que demanda voz y contribuye a la economía

Una alimentación equilibrada, ejercicio físico adecuado a sus circunstancias, unas relaciones interpersonales enriquecedoras y tomarse la vida con un sano sentido del humor. Estas son cuatro de las pautas para un envejecimiento saludable que propusieron los expertos participantes en la jornada "Generación Sénior: un pilar de la economía española", un evento organizado por LA NUEVA ESPAÑA y CaixaBank y que ha tenido como escenario el salón de actos de este periódico, en Oviedo.

Desde CaixaBank, su director de Área de Negocio, Ricardo Arias, destacó que la jubilación "ya no puede entenderse como un punto final, sino como el principio de algo mejor". A juicio del directivo de la entidad bancaria, en los últimos años se ha registrado "un cambio de paradigma", en virtud del cual el periodo que sigue a la etapa laboralmente activa ya no es concebido como un mero "tiempo de descanso", sino como un espacio de crecimiento y de desarrollo de un nuevo "proyecto de vida" cargado de "posibilidades y desafíos".

Para transitar con éxito por este ciclo vital, Ricardo Arias incidió en la necesidad de una adecuada gestión de los recursos disponibles, que ha de traducirse en "más planificación, más educación financiera y más acompañamiento". Estas tres recomendaciones tratan de responder a retos como la sostenibilidad de los ingresos, la salud o los cuidados, que "también han evolucionado".

Entrando en concreciones, la entidad financiera aconseja "planificar con antelación, diversificar el ahorro y adoptar medidas adecuadas en cada etapa de vida". A la vez que el entorno aparece como "más incierto", el reverso de la moneda es que "contamos con más herramientas" que deben ser manejadas bajo dos premisas esenciales: "Tomar decisiones informadas y evitar posponerlas".

La jornada "Generación Sénior: un pilar de la economía española" puso de relieve "la contribución social, económica y comunitaria de las personas mayores", así como "la necesidad de promover políticas y estrategias que favorezcan el envejecimiento saludable". En el epígrafe del sostenimiento económico, Ricardo Arias indicó que, además de la pensión de jubilación, existen otras fuentes de recursos, como los planes privados de pensiones; las rentas vitalicias, que garantizan ingresos periódicos; o soluciones que permiten valerse del patrimonio inmobiliario, como la hipoteca inversa. "Todas estas soluciones están disponibles dentro de la propuesta Generación+ de CaixaBank y las adaptamos en función de la necesidad de cada persona", subrayó el director de Área de Negocio de la entidad.

Por su parte, Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado, hizo hincapié en el hecho de que "el concepto de persona mayor ha cambiado", de modo que lo que antaño era un colectivo que demandaba prestaciones de corte "asistencialista" es hoy un sector que "reclama participación social" y "contribuye a la economía".

"Los poderes públicos han de dar una respuesta en forma de fomentar esa participación social", aseveró el director general del Principado, quien apostó por "combatir el edadismo y no circunscribirse a actividades consideradas de personas mayores", dando cabida, por ejemplo, a la formación en actividades tecnológicas o en contenidos culturales. De otro lado, Rodríguez Nuño enfatizó que la Generación Senior constituye "un sector clave para la economía española, por ejemplo en lo relativo a la provisión de cuidados".

Un colectivo que se hace responsable de su propia salud

Los expertos recomiendan "valorar más la comunicación, la amistad y el amor", marcándose un objetivo de fondo prioritario: el "crecimiento personal"

De izquierda a derecha, María José Iglesias, moderadora del coloquio, José Gutiérrez, Ana Coto y José Antonio Flórez / Luisma Murias

En los últimos tiempos, las personas mayores han aprendido a "hacerse responsables de la propia salud", subrayaron los participantes en la mesa-coloquio "La ciencia del bienestar: destrezas y hábitos para una vida más saludable", celebrada en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en el marco de la jornada "Generación Sénior: un pilar de la economía española".

Pepe Gutiérrez, geriatra del Hospital Monte Naranco, de Oviedo, enumeró los cinco pilares que, a su juicio, contribuyen de una manera decisiva a un envejecimiento saludable: desarrollar un ejercicio físico multicomponente, seguir una dieta adecuada, mantener activas la mente y las relaciones sociales, seguir el calendario vacunal y evitar hábitos tóxicos (pauta que incluye el evitar un consumo excesivo de fármacos ansiolíticos, benzodiacepinas e hipnóticos).

El doctor Gutiérrez se detuvo en el riesgo de sarcopenia (pérdida de masa muscular), que en el organismo humano se inicia aproximadamente a los 30 años. "Es importante el ejercicio de fuerza, sobre todo en los miembros inferiores y, en especial, en el cuádriceps", detalló.

José Antonio Flórez, catedrático jubilado de Ciencias de la Conducta, instó a las personas mayores a "valorar más la comunicación, la amistad y el amor", con un objetivo de fondo prioritario: el "crecimiento personal". Sobre la base de su extenso bagaje de encuentros con personas mayores del ámbito rural, el profesor Flórez señaló que "el sentido del humor es un potente fármaco y una de las claves de una longevidad consciente". Y en esta misma línea recomendó, como ingredientes de una filosofía de vida sostenible, "dos medicamentos esenciales: calmasín y humorosín", así como desplegar una estrategia que incluya "acciones de ayuda, de generosidad, de amor y de sexualidad".

Ana Coto, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Oviedo e investigadora especializada en envejecimiento, subrayó que "nunca es tarde para empezar con el ejercicio físico", y puntualizó: "Es mejor empezar con 70 años que no empezar".

La profesora Coto diseccionó algunas investigaciones desarrolladas por su grupo que desvelan la relevancia de "cuidar la alimentación en la tercera edad con el mismo cuidado que en los primeros años de la vida", y también de "evitar el sobrepeso, que es un inductor del envejecimiento precoz".

Ilusión en las pequeñas acciones cotidianas

La clave de la felicidad estriba en lograr un "cuidadoso equilibrio" entre "las tres C": cabeza, cuerpo y corazón

Desde la izquierda, Marta de la Fuente, Concha Rivero y Guillermo Díaz / Luisma Murias

"Es determinante poner ilusión en cada pequeña cosa que hacemos", indicó Marta de la Fuente, responsable de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo, durante su intervención en la mesa coloquio titulada "Dotarse de herramientas para una madurez más plena".

Sintetizando su experiencia con personas mayores, Marta de la Fuente apostó por "promover un concepto amplio de salud que integre el bienestar físico, mental, emocional y espiritual". Esta estrategia contribuye, según la responsable de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo, a "sacar lo mejor de las personas".

Concha Rivero, maestra y creadora del proyecto "Emocionando", señaló que el ser humano es un compuesto de "las tres C": cabeza, cuerpo y corazón, factores que requieren "un cuidadoso equilibrio". A su juicio, "tiene mucho sentido la educación emocional en la vejez, dentro de un proceso que comienza en la familia". Concha Rivero apostó por fomentar "un autoconocimiento de los dones propios para ponerlos al servicio de los demás" y aconsejó impulsar "talleres intergeneracionales que fomentan la escucha, por ejemplo, entre abuelos y nietos".

Guillermo Díaz, presidente en Asturias de SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica), hizo hincapié en los beneficios que las actividades de voluntariado social reportan a las personas mayores. "Ponemos nuestros conocimientos al alcance de todas las generaciones", indicó. Entre las iniciativas que desarrolla SECOT, singularizó aquellas que "enseñan a los mayores a moverse en el mundo digital".