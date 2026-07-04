El Gobierno de Asturias convoca a todos los partidos, salvo a Vox, para informarles sobre las novedades de la financiación autonómica
El Consejero Guillermo Peláez presidirá la Mesa de Financiación el miércoles para comunicar los detalles de la reunión con el Ministerio de Hacienda y el contenido del Consejo de Política Fiscal, que se celebra este lunes
El Gobierno de Asturias ha convocado a los grupos de la Junta General para celebrar el próximo miércoles, día 8, la Mesa de Financiación.
El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha comunicado esta cita a todos los partidos que firmaron en junio de 2020 (Vox negó su apoyo) el acuerdo para la defensa de los intereses de Asturias en el proceso de reforma del vigente modelo de financiación autonómica y que tienen representación parlamentaria en la actualidad.
El encuentro se convoca después de la reunión mantenida el pasado 24 de junio entre representantes del Principado y una delegación del Ministerio de Hacienda para analizar la propuesta del Gobierno central. En esa cita, el Ejecutivo autonómico reiteró su rechazo a la oferta tal y como está concebida.
La convocatoria del próximo miércoles servirá también para informar sobre el contenido del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuyo pleno se reunirá este lunes, día 6.
Herramienta de consenso
La Mesa de Financiación se puso en marcha por iniciativa del presidente del Principado, Adrián Barbón, en octubre de 2019 para fijar una posición común de consenso de cara a la reforma del sistema que articula los recursos que reciben las comunidades. El acuerdo fue suscrito por todos los grupos parlamentarios con la excepción de Vox, que adujo su rechazo al Estado autonómico.
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