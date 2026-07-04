Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia

Indra no puede esperar más y ya prepara su segunda fábrica de vehículos militares en Galicia. La multinacional tecnológica y de defensa apostaba por el taller de Barros, en Langreo, como emplazamiento prioritario, pero la falta de un acuerdo en la compraventa de las instalaciones, propiedad de Duro Felguera, ha obligado a la compañía a buscar una alternativa.

La localidad coruñesa de As Pontes es el lugar elegido. Albergará la segunda planta de vehículos militares de Indra tras la del Tallerón de Gijón. No obstante, la puerta de Barros no se ha cerrado definitivamente, porque Indra Land Vehicles planea una tercera planta en el Norte de España, aunque se prevé que tenga menor peso.

El pasado miércoles, el nuevo consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens, dejó claro en su primer discurso ante la junta general de accionistas que la compañía va a poner el foco en el cumplimiento de los plazos de las entregas de los encargos del Ejército. "La credibilidad se construye entregando a tiempo", señaló Recasens. En el último año, Indra ha sido adjudicataria en solitario o en UTE con Escribano de programas especiales de modernización (PEM) del Ejército español que incluyen la construcción de más de 600 vehículos militares entre obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas, vehículos anfibios de combate y vehículos lanzapuentes.

Indra esta preparando el tallerón de Gijón, adquirido a Duro Felguera, para fabricar y probar allí blindados; pero para los encargos que ya tiene y cumplir sus plazos, y para los pedidos que espera captar de los próximos PEM, necesita mayor capacidad de fabricación. Por sus dimensiones, características y cercanía al Tallerón de Gijón, Indra había considerado como emplazamiento prioritario para una segunda fábrica de blindados el antiguo taller de Duro Felguera Construcciones Mecánicas en Barros. Sin embargo, Indra no ha conseguido llegar a un acuerdo con Duro Felguera para adquirir los terrenos. El grupo asturiano de ingeniería, que acaba de esquivar el concurso de acreedores, considera insuficientes los 6 millones de euros que ha llegado a ofrecer Indra por el taller de Barros. La negociación está bloqueada –pese a los intentos del Gobierno del Principado para engrasarla– e Indra no puede esperar. La posibilidad de forzar una expropiación de los terrenos previa declaración del proyecto como de interés estratégico podría llevar demasiado tiempo y el contador de los plazos de los PEM ya está corriendo.

Indra barajaba otras alternativas a Barros y ya está activando una de ellas. La segunda fábrica de vehículos militares terrestres se ubicará en una nave de la localidad coruñesa de As Pontes. La instalación tiene unas dimensiones inferiores a las del taller de Barros, pero los terrenos anexos son propiedad de la Xunta de Galicia y ha ofrecido a Indra facilidades para que los adquiera a bajo precio si fuera necesaria una ampliación. Indra ya ha contratado a una empresa de ingeniería para proyectar la adaptación de la nave de As Pontes. Los trabajos sobre el terreno ya han comenzado.

Al igual que Langreo, As Pontes es un territorio de transición justa por el cierre de la gran central térmica de carbón que tenía allí Endesa. Tener esa calificación de territorio de transición justa garantiza el acceso a ayudas estatales y europeas para respaldar el proyecto.

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Que Indra apueste por As Pontes como ubicación para su segunda fábrica de vehículos militares no supone un portazo definitivo al proyecto de Barros. El director general de Indra Land Vehicles, Frank Torres, señaló recientemente que la compañía barajaba también una tercera planta en el Norte de España. No obstante, hay más candidatos. Entre ellos León, que ya tiene asignado un proyecto de Indra para fabricar drones.