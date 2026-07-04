José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea: "Es prioritario conectarnos en infraestructuras y telecomunicaciones"

Conectar el suroccidente asturiano con los grandes ejes de comunicación, reforzar las telecomunicaciones y crear las condiciones para atraer inversión son, a juicio de José Luis Fontanilla, alcalde, de Cangas del Narcea, las claves del futuro del concejo. La estrategia municipal combina mejoras en infraestructuras, incentivos fiscales, apoyo al emprendimiento y una apuesta decidida por la digitalización y el turismo inteligente. Todo ello, sin perder de vista el potencial del sector primario, la minería y los recursos naturales como motores de un crecimiento sostenible. El objetivo es consolidar un tejido empresarial competitivo que genere empleo y nuevas oportunidades para fijar población en el concejo.

¿Qué proyectos de desarrollo económico considera prioritarios paragenerar empleo y atraer nuevas oportunidades a Cangas del Narcea?

Es prioritario conectarnos en un doble sentido: infraestructuras ytelecomunicaciones. El Suroccidente clama por una conexión con la Meseta a través de la autovía que nos permita ser competitivos y, por otrolado, una conectividad digna para los empresarios de la era digital queno pueden desarrollar su actividad. Es imposible avanzar sin cobertura de telefonía móvil en los pueblos o sin ampliar suelo industrial. Por supuesto, la minería sigue siendo un activo trascendental.

¿Cómo se está fomentando la colaboración entre el Ayuntamiento, las empresas locales, los emprendedores… para impulsar la innovación?

Mantenemos contacto permanente con todos ellos. Hemos mejorado los dos polígonos industriales, revitalizamos el mercado de abastos y pusimos en marcha un espacio coworking para atraer y retener talento e iniciativas. A ello se suma la rebaja fiscal que beneficia al comercio y la hostelería y que llega al 95% para quienes inicien actividad económica aquí o quieran construir una nave ganadera. Además, se trabaja mano a mano con el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos para promover el relevo generacional y con la Cámara de Comercio para acompañar a emprendedores. Mantenemos convenios de colaboración con los colectivos y un ejemplo de éxito es el Festival de Ecoturismo de la asociación de turismo rural Fuentes del Narcea.

¿Qué papel desempeñan la digitalización y las nuevas tecnologías en laestrategia de futuro del concejo?

Hemos apostado por la digitalización en el turismo convirtiéndonos en un destino inteligente e implicando al tejido empresarial: comercio, hostelería, alojamientos... Es el futuro y seguiremos trabajando en esta línea. Hemos puesto en marcha financiación y obra municipal para dar energía eléctrica a repetidores de televisión o telefonía que lastraban a la zona rural.

¿Qué legado le gustaría dejar en materia de innovación y crecimiento sostenible?

Podemos crecer de la mano de un sector primario profesionalizado: desde la producción cárnica a la vinícola, pasando por la cosmética con la rosa del Narcea o el turismo gastronómico y de naturaleza. Creo que hemos logrado revitalizar el tejido empresarial con rebajas fiscales, mejoras de las infraestructuras y, sobre todo, con estabilidad y apostando por el desarrollo sostenible nuestros recursos y por citas como Narcenatur y el Festival Brasas del Narcea, que nos sitúan en el mapa nacional. Cangas del Narcea renace y hay que seguir impulsando inversión para crear actividad económica.