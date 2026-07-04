El PP e IU coinciden en pedir "explicaciones" al Gobierno regional por el riesgo de pérdida de la inversión de Indra en Langreo

El Partido Popular, desde la oposición, e Izquierda Unida, desde el mismo Gobierno regional, se han mostrado esta mañana severamente preocupados con el riesgo de pérdida de la gran inversión que la multinacional tecnológica Indra planeaba en Barros (Langreo) para fabricar vehículos militares. Pese a su disparidad de posiciones, ambas fuerzas han expresado su contrariedad en términos muy similares.

Por parte de los populares, su presidente regional, Álvaro Queipo, ha dado por hecho que el jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, “ha fracasado” y ha añadido que “debe explicar por qué Asturias pierde este proyecto estratégico”.

Entre tanto, Ovidio Zapico, coordinador general de IU Asturias y miembro del Gobierno regional, ha exigido al gabinete de Barbón “movilizar todos los recursos para evitar que Asturias pierda la inversión de Indra en Langreo”. Asimismo, ha precisado que “si finalmente no se materializa el proyecto, el Gobierno tendrá que explicar qué ha fallado”.

Desde Foro Asturias, su diputado autonómico Adrián Pumares ha indicado que “después de regalar seis millones de euros a Duro Felguera, el Gobierno de Barbón es incapaz de liderar una negociación para lograr la venta del taller de Barros”. Según Pumares, “cada proyecto industrial que se escapa supone empleo, inversión y futuro que terminan yéndose a otra comunidad autónoma”.

"Una oportunidad industrial de primer nivel"

En el transcurso de una visita al concejo de El Franco, Álvaro Queipo ha exigido al Gobierno del Principado “explicaciones inmediatas” tras conocerse que Indra llevará finalmente a Galicia un proyecto de fábrica de vehículos blindados, “una inversión que inicialmente contemplaba instalarse en los terrenos de Barros, en Langreo”, señalan los populares.

Queipo ha lamentado que Asturias “pierda una oportunidad industrial de primer nivel” y ha responsabilizado “directamente” al Ejecutivo autonómico “por no haber liderado una negociación que consideró estratégica para el futuro de la comunidad”. Según el líder popular, “hace semanas advertimos de que esto podía ocurrir y pedí al presidente del Principado que asumiera personalmente esta negociación”. A juicio de Queipo, “el Gobierno de Asturias ha fracasado”.

IU reclama "la máxima implicación del Gobierno"

Desde su condición de miembro de la coalición de Gobierno, IU se muestra un poco más contemporizador. El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha reclamado “la máxima implicación del Gobierno del Principado para evitar que Asturias pierda la inversión prevista”. Zapico ha defendido que, “mientras exista la más mínima posibilidad de mantener el proyecto, deben activarse todos los mecanismos disponibles para garantizar su implantación”.

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Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha mostrado su “preocupación” por la información difundida por LA NUEVA ESPAÑA y ha lamentado el impacto que supondría para una comarca especialmente castigada por la reconversión industrial: “Asturias, que siempre ha sido una tierra eminentemente de vocación industrial, y una localidad como Langreo, fuertemente castigada por la reconversión minera, no se merece esta mala noticia".