Saúl Craviotto estalla al encontrarse esta escena en una playa de Asturias: "¡Pedazo de inútiles!"

"¿Qué? ¿Qué bien os han sentado las cervecitas y el tinto de verano, eh? En este paraíso... ¡Pedazo de inútiles!". Son palabras de Saúl Craviotto, famoso piragüista y seis veces medallista olímpico afincado desde hace años en Asturias. Pocas veces hemos visto a este gijonés de adopción hablar en este tono. En un tono de enfado e indignación. Pero, como él mismo confiesa, ver basura tirada en un entorno natural le "hierve la sangre". No en vano, Craviotto fue imagen de una campaña de reciclaje de Cogersa, el consorcio que gestiona los residuos en Asturias, en el año 2018.

"No suelo subir este tipo de contenido, pero creo que hay situaciones que merecen ser visibles. No pretendo dar lecciones a nadie. Solo recordar que el respeto por la naturaleza empieza con un gesto tan sencillo como recoger lo que uno trae", escribió en sus redes sociales, junto a un vídeo en el que muestra la escena. Son varias botellas de vino tinto de verano y latas de cerveza abandonadas en una mesa de un área recreativa, situada en primera línea de playa en Asturias.

Para colmo, hay un contenedor verde de Cogersa justo al lado, a escasos metros. "Al lado hay un contendor. ¿Habrá que? ¿Quince metros?", dice, acompañando la frase de un resoplo. "De verdad, estas cosas me hierven la sangre". Craviotto procede a continuación a tirar toda la basura al contenedor.

"No creo que una publicación vaya a cambiar la actitud de según qué gente... La educación y el respeto se aprenden en casa de pequeño y se demuestra cada día… Pero si al menos sirve para que una sola persona se lo piense dos veces, me quedaré satisfecho", remata en su publicación en Instagram.