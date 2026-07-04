Valgrande-Pajares acelera su transformación para consolidarse como gran estación de montaña activa todo el año

Valgrande-Pajares consolida una evolución que va más allá de la temporada de nieve. Lejos de limitarse a los meses de invierno, la estación asturiana ha sabido potenciar su atractivo durante todo el año, aprovechando su entorno natural para consolidarse como un espacio polivalente donde conviven el deporte, la naturaleza y el ocio en cualquier estación. Ese cambio de modelo guía la estrategia que la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte viene desarrollando en los últimos años, con una inversión global que ya supera los 20 millones de euros en dos fases y que persigue un objetivo claro: modernizar las instalaciones, diversificar los usos deportivos del complejo y reforzar su papel como motor de actividad en Lena y en el conjunto de la montaña central asturiana.

La transformación comenzó con una actuación que marcó un punto de inflexión, la puesta en marcha de la telecabina Cuitunigru. La infraestructura, en la que el Principado invirtió alrededor de 10 millones, además de mejorar la movilidad interna de la estación durante la campaña invernal, abrió nuevas posibilidades para repensar Pajares desde una lógica más amplia, vinculada al deporte, la naturaleza y el aprovechamiento integral del entorno a lo largo del año completo.

Más infraestructuras, más deporte, más montaña

La modernización de Valgrande-Pajares avanza ahora con actuaciones que ya son visibles sobre el terreno. La actual fase de obras incluye mejoras de accesibilidad, la creación de nuevos senderos y miradores panorámicos, la adecuación de rutas de montaña y el desarrollo del trazado de esquí de fondo.

Entre las intervenciones más destacadas figura la construcción de dos miradores en la zona de Cuitunigru, concebidos para abrir nuevas perspectivas sobre el paisaje de alta montaña y enriquecer la experiencia de uso de la estación también fuera del invierno. A ello se suma la mejora de itinerarios ya existentes y la creación de nuevos recorridos adaptados a distintos niveles de exigencia física. En los trabajos de la segunda fase, el Gobierno de Asturias impulsa también la creación de un nuevo circuito de bicicleta de montaña (bikepark), un proyecto clave para potenciar el uso estival de la estación. Diseñado para exprimir al máximo el potencial de la telecabina y la orografía del entorno, este renovado equipamiento dará un salto cualitativo a la oferta ciclista de Pajares, reforzando su papel como espacio de referencia para los amantes del descenso y los deportes al aire libre.

El siguiente gran salto llegará con la licitación del telebike de cuatro plazas con pinza fija y el nuevo sistema de iluminación de pistas, una actuación dotada con 9,5 millones de euros y, al igual que las actuaciones ya mencionadas, son susceptibles de financiación por el Fondo de Transición Justa (FTJ). Este proyecto permitirá aumentar la capacidad de transporte, mejorar la conectividad interna de la estación y seguir ampliando sus posibilidades de uso.

Senderistas en Valgrande-Pajares. / Cedida a LNE

Un verano en altura

La transformación de Pajares no se mide sólo en infraestructuras. También se refleja en el uso cotidiano de la estación y en su creciente actividad durante los meses estivales. La mejor expresión de este cambio es Veranu en Payares, el programa impulsado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para activar la estación durante el verano con una amplia oferta gratuita de actividades al aire libre.

Entre el 13 de junio y el 13 de septiembre, la estación acoge una treintena de propuestas distribuidas a lo largo de 14 fines de semana. La programación combina rutas de montaña, talleres medioambientales y de etnobotánica, actividades de orientación, geocaching, observación astronómica, yoga en la naturaleza y marcha nórdica. Más allá de la programación concreta, la iniciativa representa una nueva manera de entender Pajares, como un espacio público de montaña abierto a usos diversos, capaz de acoger actividad física, divulgación ambiental y propuestas para disfrutar en familia en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo, la telecabina Cuitunigru permanece operativa durante los fines de semana del programa, facilitando el acceso a la zona alta y multiplicando las posibilidades de disfrute del entorno. Esta activación estival confirma que el potencial de la estación va mucho más allá del calendario invernal.

Seguridad y fiabilidad como prioridad

La modernización de Valgrande-Pajares no pasa únicamente por incorporar nuevas infraestructuras o actividades. También implica reforzar la seguridad y garantizar la fiabilidad operativa del conjunto de la instalación.

Con ese objetivo, el Principado acometerá una gran inspección de remontes con una inversión de 270.000 euros. La actuación incluirá la revisión integral del remonte de Brañillín, el acortamiento del cable tractor de la telecabina Cuitunigru, la cimentación del telesquí del Tubo y otras mejoras de mantenimiento orientadas a reforzar las garantías técnicas del complejo. Estas actuaciones, ha asegurado la Consejería, responden a una premisa clara, asegurar que el crecimiento y la diversificación de usos vayan acompañados de las máximas condiciones de seguridad para deportistas, usuarios y personal técnico.

Mirar al futuro

El futuro de Valgrande-Pajares ya no se mide sólo por el número de días de nieve o por la duración de cada temporada de esquí. Hoy también se mide por su capacidad para generar actividad, ampliar la práctica deportiva y fortalecer su impacto sobre el territorio durante los doce meses del año. En esa transformación, la estación refuerza su papel como infraestructura estratégica para Asturias y, especialmente, para el valle de Lena y para toda la montaña central asturiana. Más moderna, más versátil y preparada para nuevos usos, Valgrande-Pajares simboliza una forma de entender la inversión pública que combina deporte, dinamización territorial y aprovechamiento sostenible del entorno.