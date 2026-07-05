Agenda: qué hacer este domingo 5 de julio en Asturias

Oviedo

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Fiestas de Fitoria

Las fiestas de San Antonio de Fitoria afrontan su tercera jornada con la tradicional misa a las 12.00 horas en la iglesia de San José de Pumarín. Luego, en la carpa, habrá concurso de tortillas y sorteos. A las 18.30 horas dará comienzo la fiesta infantil, a la que seguirá una merienda y a las 22.15 se iniciará la verbena nocturna, a cargo de Dj Guille.

Festival Internacional de Jazz

La XXIV Edición del Festival Internacional de Jazz de Bueño celebra su última jornada. A las 12.30 horas la Central Artística será escenario de la actuación de Juan Sandman & Hot Club de Asturias, seguido de un concierto de Monica Acevedo Sings Piaf. Entrada libre.

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Folclore en la calle

El programa «Folclore en la Calle» regresa con actuaciones de música y danza tradicional en distintos espacios de Oviedo. Durante la mañana, de 11.30 a 14.30 horas, el grupo folclórico Trasgu y la bandina tradicional Xácara actuarán por el centro y el Antiguo. Ya por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, el Grupo de Baile Nocéu volverá a llenar de folclore las calles del Casco Antiguo.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Muestra fotográfica

El Centro Social Buenavista acoge del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica «Oviedo y Transilvania Hermanadas», del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como «Julián de Transilvania». La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Sofía Castañón presenta «Esti amor asturfalante»

El recinto de la Semana Negra en la playa de El Arbeyal abre sus puertas a las 17.00 horas. La Carpa del Encuentro incluye, entra otras actividades, la mesa redonda titulada «La Cuba que viene; memoria, futuro y revolución» con Elián González y Fidel Castro Smirnov a las 17.30 horas y, a las 19.00 horas, la presentación de «La caja de Pandora». A las 20.30 horas presentación de « Orfidal y Caballero», de Ángeles Caballero. En el Espacio A Quemarropa a las 17.30 horas presentación de «La espera» de Mario Trigo y, a las 19.00 horas, «La geografía de la memoria», de Laura Castañón. Con Rafael Gutiérrez Testón. A las 18.00 horas, en la Carpa de la Palabra, la presentación de «Esti amor asturfalante» de Sofía Castañón y, a las 19.00 horas, charla del presidente del Principado, Adrián Barbón, con el periodista Eduardo Paneque.

Metrópoli

Última jornada del festival Metrópoli que abre sus puertas a las 16.00 horas. A lo largo de la tarde, exposición de pelucas de Kuma, talleres de modeling clay y muñecos sensoriales y concursos de dibujo de cómic. A las 19.00 horas comenzará en el auditorio la charla de la escritora Paloma Sánchez-Garnica, a las 20.30 horas el concierto de «Tussiwarriors» y a las 22.00 horas el de «M-Clan».

Música Antigua

El alumnado y el profesorado del Peque Festival Antiqvo ofrecen un concierto didáctico en el que se representará el cuento musical «Don Luis de Briceño: El fénix de la guitarra barroca». A las 12.00 horas en el centro de cultura Antiguo Instituto dentro del festival de Música Antigua que, a las 19.00 horas, tiene programado en el Jardín Botánico un concierto del Ensemble La Reveuse

Visitas guiadas

Visita guiada a la exposición ‘’Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea’’ en el Palacio de Revillagigedo, a partir de las 12.30 horas. Y una hora antes, a las 11.30, desde el museo Nicanor Piñole la ruta urbana «Gijón, la ciudad que retrató Piñole»

Actividades en el Botánico

«Violetta y Faviolo, una fáviola musical» a las 17.00 horas y media hora más tarde, a las 17.30 horas, «El canto de las aves», organizado por el Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón.

Fiestas en Riosecu

La celebración de la Virgen de los Milagros arranca a las 13.30 horas con misa cantada y procesión, a la que seguirá una comida popular.

Fiestas de Porceyo

Misa solemne y procesión en honor a Santa Isabel, cantada por la Agrupación Coral de Porceyo, con la actuación del grupo folclórico La Alegría a las 12.00 horas. Sesión vermú a las 13.00 horas y comida popular en el prau de la fiesta a las 15.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse hasta el 12 de julio la exposición «Territorios subjetivos», de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 23 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Mercado Artesano y Ecológico en el parque de Las Meanas

El Mercado Artesano y Ecológico (MAE) dedica sus ediciones de julio a los Alimentos del Paraíso Natural, un viaje por los sabores, los productos y las historias. Un espacio con 25 puestos donde artesanía, gastronomía (quesos, embutidos, dulces, miel o huerta ecológica) permiten hacer un recorrido por las señas de identidad de Asturias. La cita se mantendrá hoydomingo en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Patio Patín en el colegio Quirinal

Programa «Patio Patín», una iniciativa desarrollada en el marco del Plan Corresponsables que ofrecerá a niños y niñas una propuesta deportiva, educativa y lúdica centrada en el patinaje, la convivencia, la participación y el uso positivo del tiempo libre. La actividad comienza a las 12.00 horas.

Última jornada del festival AstuRisas en Avilés

La plaza de España acoge una nueva tarde del Festival Arte en la Calle «AstuRisas», con espectáculos gratuitos para todos los públicos: Circo Cristal actuará a las 18.00 horas, Mr Tacho, a las 19.00 y Circo Eguap lo hará a las 20.00 horas y cerrará esta edición de «AstuRisas», Dr Cerebro con su actuación a partir de las 21.00.

Barco por la ría

El puerto deportivo de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas desde el pantalán 10 a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está dirigida a mayores de cuatro años.

Mortadelo y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés exhibe «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una muestra con 39 portadas que homenajea a Ibáñez y a la comunidad científica. Abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Arte en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», una exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Rauschenberg, Hockney, Barceló, Plensa o Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Costumbrismo en Avilés

La Casa de Cultura presenta «La memoria de lo cotidiano», exposición integrada por 21 obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiesta del Corderu

El Prau Llagüezos, entre los concejos de Lena y Quirós, acoge hoy la LXI_Fiesta del Corderu. A las 14.00 horas se celebrará la gran comida de corderu a la estaca en el prau de la fiesta, declarada de Interés Turístico por el Principado. En la imagen, cordero a la estaca en los festejos del año pasado.

Lantero celebra San Antonio

Lantero despide hoy sus fiestas de San Antonio. La jornada del domingo comenzará con gaita y tambor en la alborada y ceremonia religiosa en la capilla de Villa Cedré. Y, a las 14.00 horas, sesión vermú con mariachis, de la mano del grupo «Perla», de México, y una gran paellada que requiere reserva previa. El festejo finalizará con la tradicional carrera de cintas a caballo por la tarde.

«Pitanza» en La Chalana por el aniversario de «Gaiteros del Carbón»

Los «Gaiteros del Carbón» despiden este domingo los festejos de la semana cultural que conmemora su primera década de trayectoria. Será con «La Pitanza», un festival popular en el prau la Chalana, en Pola de Laviana para festejar por todo lo alto el aniversario. La jornada comenzará a las 13.00 horas con vermú en danza con Paulino y María. En el prau se ubicarán las food trucks «La Dinamitera» y «La Loca». La clausura musical llegará a las 19.00 horas con concierto de «Abéu».

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi». Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención, de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

«Tierra y Sal», obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes en Candás (Carreño)

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón acoge «Tierra y Sal», una exposición con obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes. La muestra puede visitarse hasta al 12 de julio de 2026. Horario del Museo: de martes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Reservas y demás información, en los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Mercado mensual en Santalla de Oscos

Como cada primer domingo de mes, hoy se celebra el mercado mensual de Santalla de Oscos. El certamen permite ver y comprar una gran variedad de productos de la zona, alimentos ecológicos y artesanía. Los puestos se instalan en la plaza Sargadelos, de once de la mañana y las siete de la tarde. Los días de mercado, la hostelería local ofrece un menú especial.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

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