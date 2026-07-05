¿Cuánto se ahorraron los asturianos en la declaración de la renta de 2024? El balance que dejan las deducciones autonómicas de la "vía fiscal asturiana"
El Gobierno regional destaca que 126.000 contribuyentes se beneficiaron de la "vía fiscal asturiana" y que, en la mayoría de los casos, el ahorro medio fue de 853 euros
Las deducciones autonómicas impulsadas a través de la denominada “vía fiscal asturiana” permitieron a las clases medias y trabajadoras ahorrar 9,1 millones en el impuesto del IRPF en la campaña de 2024, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. Esto supone 37,6 millones más que el año anterior.
El balance hecho público por el Gobierno asturiano revela que 107.600 personas se acogieron a estas bonificaciones, logrando un ahorro medio de 853 euros. “Si a esta cifra se suman las declaraciones conjuntas realizadas, se constata que los beneficios de la vía fiscal asturiana llegaron, en total, a 126.000 contribuyentes, frente a los 105.000 de la campaña anterior”, detallan.
“Las cifras de la campaña reflejan que en 2024 hubo más contribuyentes beneficiados, más ahorro para las familias y un impacto directo para las personas que más necesitan una política tributaria útil”, afirman en el Principado.
En concreto, la desgravación por el cuidado de hijos y por familias numerosas supuso un ahorro de 46 millones; mientras que las deducciones por arrendamiento o inversión en vivienda habitual y la dirigida a los propietarios que ponen su inmueble en alquiler alcanzaron los 25,3.
Por su parte, las desgravaciones por gastos vitales de la juventud, medida “pionera” en España, permitieron en su primer año de aplicación un ahorro de 12,6 millones. A esa cifra se suman otros 1,1 millones vinculados a la bonificación por emancipación de jóvenes de hasta 35 años.
La evolución de estas cifras acredita para el Ejecutivo regional “la eficacia de una política fiscal progresiva, útil y ajustada a la realidad social de Asturias”. A la vez que confirman el “crecimiento sostenido” de la “vía fiscal asturiana” desde que se “redobló la apuesta” por las deducciones dirigidas a favorecer la natalidad, apoyar a las familias, facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la renta disponible de la población joven.
Esta estrategia, destacan, registró un paso más allá el año pasado con la reforma del IRPF aprobada el año pasado, que beneficiará a cerca del 90% de las personas contribuyentes y que ya se ha aplicado en la campaña de 2025, que acaba de finalizar.
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