Aplazan la inauguración del cuartel de Mieres, a la que iba a asistir la directora de la Guardia Civil imputada por el caso Leire
Mercedes González está investigada por prevaricación y obstrucción a la justicia en el caso de las "cloacas" del PSOE
El próximo viernes 10 de julio. Era la fecha anunciada para la inauguración oficial del Cuartel de la Guardia Civil de Mieres. Un acto al que iba a asistir Mercedes González, directora de la Benemérita, imputada desde el pasado jueves por prevaricación y obstrucción a la justicia en el llamado "caso Leire".
Sin embargo, el acto, al que los representantes institucionales ya habían sido convocados por la propia González, fue anulado apenas unas horas después de cursar las invitaciones. Desde el PP entienden que la imputación de González, y de su número 2, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, está relacionada con la cancelación del acto. "No es el mejor momento para que inaugure nada", afirma Silverio Argüelles, diputado nacional del PP.
La convocatoria llegó el viernes, por correo electrónico, a los parlamentarios asturianos. "La Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, se complace en invitarle al acto de inauguración del acuartelamiento de Mieres (Asturias). Tendrá lugar a las 10.30 horas del próximo 10 de julio de 2026", rezaba el mensaje, en el que pedía confirmación de asistencia. Este sábado, los parlamentarios recibían otro email en el que les informaban de que "por causas sobrevenidas" el acto quedaba "aplazado hasta una nueva fecha".
Mercedes González se encuentra en mitad de un gran terremoto político a raíz de saberse su implicación en el caso de las "cloacas" del PSOE. Incluso tuvo que comparecer en el Senado por los hechos que se le imputan, relacionados con varias reuniones que mantuvo con Leire Díaz, la "fontanera" del partido que da nombre al caso y que supuestamente maniobraba para dinamitar investigaciones que afectan al gobierno de Pedro Sánchez y al entorno del Presidente.
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