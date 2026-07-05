Los establecimientos asturianos que han disparado su demanda un 327% por el eclipse de agosto: "Nunca vivimos un fenómeno así"
El interés por la cita astronómica impulsa el turismo de campings, con un 75,4% de visitantes internacionales y alojamientos llenos
Zaira Varas
El eclipse solar total, que atravesará el país el próximo 12 de agosto, está dejando una profunda huella en el sector turístico. A más de un mes del fenómeno astronómico, los campings situados en la franja desde donde se podrá ver el eclipse han notado un exponencial aumento en las reservas, siendo Asturias la comunidad donde más se ha disparado la demanda.
Según datos de la plataforma Pitchup.com, las reservas en alojamientos al aire libre han crecido un 327% en Asturias respecto al mismo periodo del año pasado. Castilla y León también experimenta un incremento muy significativo, del 300%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 277%. Además, Cantabria y Cataluña figuran entre las comunidades con mayor demanda para esas fechas.
El interés no se limita a las zonas de observación directa. En el conjunto de España, las reservas para el periodo comprendido entre el 9 y el 16 de agosto han aumentado un 173% respecto a 2025, con una antelación media de 123 días para cerrarlas. La mayor parte de quienes viajarán para presenciar el eclipse llegará desde el extranjero: el 75,4% de las reservas corresponde a turistas internacionales.
Alojamientos al aire libre
En Asturias, donde la totalidad del eclipse podrá observarse en numerosos puntos de la región, los establecimientos ya notan el efecto. Noé Álvarez, propietario del Camping La Pomarada (que forma parte de la red Pitchup.com), en Somiedo, asegura que la ocupación para esas fechas está prácticamente completa y reconoce que nunca habían vivido un fenómeno con un impacto similar. "A lo largo de los años hemos vivido muchos momentos de gran afluencia de visitantes, pero nunca habíamos visto un fenómeno con el alcance del eclipse total de 2026 ni un interés tan grande por venir expresamente a nuestra zona para disfrutar de él", señala.
El empresario considera que este auge responde también a una transformación del sector en los últimos años. Tras la pandemia, explica, muchos viajeros descubrieron una forma de viajar más vinculada a la naturaleza y esa tendencia se ha consolidado. "Creemos que los campings por fin están ocupando el lugar que les corresponde. Hace tiempo dejaron de ser una opción de segunda para convertirse en una de las formas de alojamiento más demandadas por quienes buscan disfrutar de la naturaleza", afirma.
Además, asegura que el sector ha dado un salto de calidad en los últimos años: "Los clientes son cada vez más exigentes, pero también los campings son más conscientes de la importancia de ofrecer una experiencia cuidada. Esto se nota en la atención al cliente, la comodidad de las instalaciones, la sostenibilidad o la facilidad para reservar y organizar la estancia. En ese sentido, creemos que el sector ha sabido profesionalizarse sin perder aquello que lo hace especial: el contacto con la naturaleza, la cercanía y la sensación de libertad".
Por su parte, desde el Camping Amaido, situado en San Tirso de Abres, aseguran que "la primera semana de agosto ya está completa" y que, "desde hace aproximadamente una semana", no pueden "aceptar más reservas para los días del eclipse". Además, destacan la elevada presencia de turistas extranjeros, un perfil de cliente habitual fuera de temporada que este año también está siendo protagonista en verano. "Junio ha sido mejor que otros años y hemos tenido bastantes visitantes internacionales. El buen tiempo también está ayudando y las previsiones para el verano son muy positivas", explican.
Una situación similar viven en el Camping Buenavista, en Perlora (Carreño), donde reconocen que la demanda "se nota" y que el establecimiento está más lleno que en las mismas fechas del año pasado. Aunque el inicio de julio está siendo algo más tranquilo, aseguran que agosto presenta una ocupación superior y con reservas de larga estancia. "Desde que comenzó la temporada hemos visto un mayor interés y agosto viene especialmente fuerte", señalan.
En el Camping Fin de Siglo, en Castropol, también perciben un incremento de consultas y reservas relacionado con el eclipse. "Todo el mundo llama preguntando por esas fechas", explican, aunque matizan que el fenómeno coincide con el periodo de mayor demanda del verano y que la ocupación iba a ser elevada en cualquier caso. El camping, que el año pasado registró la mejor temporada de sus 53 años de historia, empezó a notar un aumento de las reservas ya en febrero. Además del crecimiento del turismo internacional, destacan el aumento de visitantes procedentes de Canarias, favorecido por las conexiones aéreas directas con Asturias.
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