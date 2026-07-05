Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Gobierno central prevé que la lista de espera en Dependencia baje en Asturias "un 30%" a finales del próximo año

El Ministerio de Derechos Sociales destaca que la "histórica ampliación" de fondos al Principado permitirá incrementar “en 9.370” el número de usuarios que entrarán en el sistema

Aumento de recursos para la Dependencia.

Aumento de recursos para la Dependencia. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Rodríguez Alonso

Oviedo

Asturias podría “reducir un 30%” sus listas de espera en Dependencia gracias a la nueva financiación estatal. Al menos, esta es la pretensión del Ministerio de Derechos Sociales, según el cual, a finales de 2027, la cifra de usuarios pendientes de ayudas en el Principado “caerá en 2.167 personas”, al tiempo que se incrementará “en 9.370” el número de usuarios que entrarán en el sistema.

Según un comunicado público del Departamento que dirige Pablo Bustinduy (Sumar), la “histórica ampliación” del volumen de recursos que aprobó la semana pasada el Gobierno de España permitirá al Gobierno asturiano reducir la cifra de usuarios que aguardan una prestación efectiva.

La citada disminución supondría “un descenso récord" en un contexto en el que "cada año sube el número de personas que solicitan atención por Dependencia”.

Se duplica la aportación estatal

Según estas estimaciones del Gobierno central, a finales de 2027 el Ejecutivo de Asturias “dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 9.370 personas más reciban una prestación por dependencia", lo que supone un aumento de casi el 28% respecto a 2025, "y una cifra total de personas 42.902 personas atendidas dentro del sistema”.

Derechos Sociales señala que estas estimaciones se han realizado sobre la base de las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que han implicado que “se duplique la aportación estatal” que se reparte entre las comunidades autónomas.

Noticias relacionadas

“Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027”, apostilla el Ministerio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
  2. Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
  3. Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
  4. La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
  5. Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
  6. Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
  7. El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
  8. Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir

El Gobierno central prevé que la lista de espera en Dependencia baje en Asturias "un 30%" a finales del próximo año

El Gobierno central prevé que la lista de espera en Dependencia baje en Asturias "un 30%" a finales del próximo año

Ángel Balea, director general de Formación Profesional: "Habrá cuatro jubilaciones por cada nuevo trabajador, y harán falta 80.000 relevos de perfiles de FP"

Ángel Balea, director general de Formación Profesional: "Habrá cuatro jubilaciones por cada nuevo trabajador, y harán falta 80.000 relevos de perfiles de FP"

Aplazan la inauguración del cuartel de Mieres, a la que iba a asistir la directora de la Guardia Civil imputada por el caso Leire

Aplazan la inauguración del cuartel de Mieres, a la que iba a asistir la directora de la Guardia Civil imputada por el caso Leire

La reorganización de los socialistas asturianos de cara las citas electorales: siete primarias antes de fin de año

La reorganización de los socialistas asturianos de cara las citas electorales: siete primarias antes de fin de año

Los establecimientos asturianos que han disparado su demanda un 327% por el eclipse de agosto: "Nunca vivimos un fenómeno así"

Los establecimientos asturianos que han disparado su demanda un 327% por el eclipse de agosto: "Nunca vivimos un fenómeno así"

Langreo exige "implicación política al máximo nivel" para que Barros acoja la segunda fábrica de vehículos militares de Indra

Langreo exige "implicación política al máximo nivel" para que Barros acoja la segunda fábrica de vehículos militares de Indra

La llamada a la calma del Gobierno de Barbón tras la apuesta de Indra por Galicia: "la hoja de ruta sigue" para salvar el proyecto de blindados en Barros

La llamada a la calma del Gobierno de Barbón tras la apuesta de Indra por Galicia: "la hoja de ruta sigue" para salvar el proyecto de blindados en Barros

Investigan si el cadáver hallado en Candás es el de la mujer paraguaya desaparecida en Tina Mayor (Cantabria)

Investigan si el cadáver hallado en Candás es el de la mujer paraguaya desaparecida en Tina Mayor (Cantabria)
Tracking Pixel Contents