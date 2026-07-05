El Gobierno central prevé que la lista de espera en Dependencia baje en Asturias "un 30%" a finales del próximo año

Asturias podría “reducir un 30%” sus listas de espera en Dependencia gracias a la nueva financiación estatal. Al menos, esta es la pretensión del Ministerio de Derechos Sociales, según el cual, a finales de 2027, la cifra de usuarios pendientes de ayudas en el Principado “caerá en 2.167 personas”, al tiempo que se incrementará “en 9.370” el número de usuarios que entrarán en el sistema.

Según un comunicado público del Departamento que dirige Pablo Bustinduy (Sumar), la “histórica ampliación” del volumen de recursos que aprobó la semana pasada el Gobierno de España permitirá al Gobierno asturiano reducir la cifra de usuarios que aguardan una prestación efectiva.

La citada disminución supondría “un descenso récord" en un contexto en el que "cada año sube el número de personas que solicitan atención por Dependencia”.

Se duplica la aportación estatal

Según estas estimaciones del Gobierno central, a finales de 2027 el Ejecutivo de Asturias “dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 9.370 personas más reciban una prestación por dependencia", lo que supone un aumento de casi el 28% respecto a 2025, "y una cifra total de personas 42.902 personas atendidas dentro del sistema”.

Derechos Sociales señala que estas estimaciones se han realizado sobre la base de las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que han implicado que “se duplique la aportación estatal” que se reparte entre las comunidades autónomas.

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“Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027”, apostilla el Ministerio.