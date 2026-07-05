Un incendio mantiene confinados a 20 vecinos del pueblo de Ribota, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa

Una veintena de vecinos de la localidad leonesa de Ribota de Sajambre –municipio que limita con Asturias– han sido confinados por el Cecopi que gestiona el incendio declarado en este paraje del Parque Nacional de Picos de Europa. Mientras tanto, la carretera N-625 ha quedado reabierta al tráfico después de que en la tarde de ayer fuera cortada ante los desprendimientos causados por las labores de extinción.

A petición del Gobierno de Castilla y León, se trasladaron a la zona varios bomberos de Cangas de Onís dotados de una autobomba forestal. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, explicó que el incendio declarado el pasado 26 de junio y que se complicó el sábado ha perdido intensidad en las últimas horas, después de que fuera catalogado con un índice de gravedad 2 (IGR-2). La bajada de temperaturas y el cambio de viento lo han mantenido a media ladera. Aunque el pueblo no corre peligro, el Cecopi ha optado por mantener el confinamiento preventivo de los vecinos. Ayer participaron en las labores de extinción 125 efectivos y 9 medios aéreos.