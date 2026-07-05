Investigan si el cadáver hallado en Candás es el de la mujer paraguaya desaparecida en Tina Mayor (Cantabria)

El cadáver de la mujer que el viernes apareció en la playa de Rebolleres, en Candas (Carreño), llevaría, según los primeros informes, aproximadamente un mes en el mar. Razón por la cual presentaba un alto grado de descomposición. La Guardia Civil aún no ha confirmado su identidad, a falta de tener los resultados de las pruebas de ADN. Pero se investiga, a raíz de los primeros informes forenses, si se trata de una mujer paraguaya desaparecida en el entorno de la ría de Tina Mayor, ubicada en la localidad cántabra de Pechón (Val de San Vicente), en el límite con el Principado.

El hallazgo se produjo en torno a las seis de la tarde del viernes, cuando una mujer que se encontraba en la zona de la playa candasina vio algo raro entre las rocas y, tras comprobar que se trataba de un cuerpo, dio aviso a la Guardia Civil.

Una vez en el arenal, los agentes solicitaron la colaboración de los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) para evitar que los restos humanos fueran arrastrados de nuevo al mar.

Las autopsia y las pruebas realizadas hasta el momento no han revelado signos que pudieran dar a entender que una tercera persona pudo estar implicada en las causas del fallecimiento, por lo que todo apunta a un acto voluntario o un accidente.

A falta de las pruebas de ADN, con las que la Guardia Civil confirmará la identidad del cuerpo, la hipótesis principal tras el informe forense preliminar es que se trataría de la mujer de 43 años, original de Paraguay pero residente en Unquera, que estaba siendo buscada desde el pasado domingo. Su familia presentó la denuncia de desaparición el pasado 28 de junio, aunque esta pudo producirse semanas antes. Tenía antecedentes de este tipo de episodios pero hasta ahora siempre había regresado a casa.

Precisamente, este miércoles Salvamento Marítimo pasó a hacerse cargo de las labores de búsqueda de la mujer, que se trasladaron de la ría de Tina Mayor al mar. Aunque previamente, desde los equipos de Emergencia de Cantabria, se puso en marcha un amplio dispositivo que consistió en rastrear la zona con los drones, desde el puente de Bustio a la salida de Tina Mayor.

También participaron equipos subacuáticos mixtos del Gobierno y Cruz Roja, así como los GEAS de la Guardia Civil. El dispositivo por la ría lo completaron una embarcación de Cruz Roja e Inspección Pesquera. Mientras que en tierra se desplegaron el GREIM, Seprona, patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y la agrupación de voluntarios de Santander. El bolso de la mujer fue hallado en la desembocadura del río Deva, donde se forma la ría de Tina Mayor.