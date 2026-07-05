Langreo exige "implicación política al máximo nivel" para que Barros acoja la segunda fábrica de vehículos militares de Indra

El Ayuntamiento de Langreo reclamó ayer "una intervención política e institucional al máximo nivel" para evitar que se frustre la total implantación de Indra en Barros, una operación que el consistorio langreano considera clave para el futuro del concejo y para la política industrial de Asturias.

El Gobierno local, de IU, entiende que la situación exige "la implicación directa del Principado de Asturias, del Ministerio de Hacienda, del que depende la SEPI, máximo accionista de Indra, y, también, de Duro Felguera y de sus propietarios, el mexicano grupo Prodi". A su juicio, el objetivo central consiste en "explorar todas las vías posibles" para que ambas compañías salven sus diferencias y alcancen un acuerdo. Desde el respeto a la autonomía empresarial de las partes, el Consistorio considera que "este asunto no puede quedar reducido a una negociación privada entre empresas porque existen intereses públicos evidentes en juego, como confirma la solicitud de proyecto estratégico para Asturias realizada por Indra".

Una ocasión "trascendental"

El gobierno local argumenta que la posible llegada de una segunda planta de vehículos militares de Indra a Barros "no puede verse como una simple transacción inmobiliaria", ya que se trata de "una operación vital para el que posiblemente sea el municipio de España más castigado por la reconversión siderúrgica y minera". Barros representa, según el equipo de gobierno langreano, "una oportunidad trascendental", motivo por el cual "tenemos que hacer todo lo posible para que venga".

Según fuentes municipales, el Ayuntamiento solicitará reuniones urgentes con el Principado de Asturias –Consejería o Presidencia–, con el Ministerio de Hacienda y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con la dirección de Indra y con la dirección de Duro Felguera o su grupo propietario, Grupo Prodi.

El Consistorio reconoce las "limitaciones competenciales" de una administración local en una operación de esta naturaleza, "en la que intervienen grandes grupos empresariales y decisiones que exceden el ámbito municipal". Sin embargo, añade, "Langreo no se resigna a ser un mero espectador". En consecuencia, el Ayuntamiento "estudiará todos los instrumentos que estén legalmente a su alcance" para favorecer la implantación de Indra en Barros. "No podemos concretar aún, pero analizaremos, con el único límite de la ley, posibles medidas fiscales municipales, bonificaciones, exenciones, ayuda en la búsqueda de financiación o cualquier otra vía que pueda contribuir a facilitar el proyecto", aclaran.

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Esta posición "no responde a una iniciativa aislada ni partidista", precisa el equipo de gobierno. El Ayuntamiento recuerda que la corporación municipal "ya expresó de forma unánime su voluntad de defender el futuro industrial de Barros y de trabajar para que Langreo no quede al margen de una inversión estratégica". Ese consenso, agregan, "representa una posición compartida del municipio y refuerza la necesidad de actuar con urgencia".