La llamada a la calma del Gobierno de Barbón tras la apuesta de Indra por Galicia: "la hoja de ruta sigue" para salvar el proyecto de blindados en Barros

El Gobierno de Asturias subrayó ayer que mantiene intacta su "hoja de ruta" destinada a "convertir a Asturias en polo industrial de defensa". Con esta aseveración, el Ejecutivo autonómico resta importancia a la decisión de Indra de poner en marcha en As Pontes (Galicia) la segunda fábrica de vehículos militares a la que optaba Langreo con la antigua planta de Duro Felguera en Barros, noticia adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA. La opción langreana se ha visto obstaculizada por la falta de un acuerdo entre Duro e Indra para la compraventa de las instalaciones. Sin embargo, el Gobierno asturiano mantiene su confianza al entender que el proyecto de Galicia "es compatible con el de otras autonomías".

Según el presidente regional, Adrián Barbón, existe "confusión" con este asunto, ya que "Indra, desde el principio, tenía proyectos en Galicia, en León y en otras partes". Barbón se mostró tajante en su confianza en que Langreo se llevará una buena inversión de la multinacional centrada en el ámbito militar. "A Galicia no se lleva nada asturiano. Lo que va a Barros, va a Barros, no tiene nada que ver", expresó, antes de pedir que "la gente esté tranquila". "Yo sé el plan estratégico que Indra tenía, porque lo conozco", argumentó Barbón.

El Ejecutivo autonómico insistió en que sigue en pie la idea de "consolidar" Asturias como "un gran polo industrial y tecnológico vinculado con los sectores de la seguridad y la defensa". Esta estrategia, agrega el Gobierno regional, "se ve reforzada por la apuesta de Indra Group por el Principado con el inicio de la tramitación del Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), presentado recientemente por la compañía, que es compatible con las iniciativas que mantiene en otras comunidades".

La prioridad del Principado consiste en avanzar en la tramitación de esta iniciativa a través de la Agencia Sekuens y facilitar su aprobación para que pueda desarrollarse en los términos planteados por la empresa. El proyecto "contempla la construcción de una segunda planta industrial en Barros (Langreo)".

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, hizo hincapié en que la presentación del citado PIER supone "un nuevo paso en la apuesta de la compañía por consolidar y ampliar su presencia en Asturias como comunidad estratégica para sus planes de futuro". A juicio de Sánchez, "se trata de un indicio claro del compromiso de Indra con el desarrollo de un gran polo de fabricación e ingeniería avanzada en el Principado".

El titular de Ciencia e Industria manifestó que es "consciente" de "la importancia que tendría para Langreo un proyecto como el planteado por Indra, tanto por su impacto en el empleo y la actividad económica como por su contribución a la cohesión territorial tras el cierre de la central térmica de Lada". Borja Sánchez recalcó que su "compromiso" consiste en "hacer todo lo que esté en mi mano para que se haga realidad".

Noticias relacionadas

Indra está preparando el Tallerón de Gijón, adquirido a Duro, para fabricar y probar allí blindados; pero, dada la carga de trabajo esperada y para cumplir plazos de entrega, necesita mayor capacidad de fabricación. Por su proximidad, se fijó en Barros como enclave con condiciones idóneas para una segunda planta de blindados, pero la opción gallega fue ganando peso ante el atasco en las negociaciones con Duro y tras adquirir la Xunta terrenos en As Pontes para ofrecerlos a precio muy barato y aumentar la capacidad y el atractivo de las instalaciones.