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Máxima alerta de la Guardia Civil sobre lo que está ocurriendo en las fiestas de prao: "Acuerda un punto de encuentro"

El Instituto Armando ha lanzado un aviso especial

Pravia baila al ritmo del Xiringüelu: así fue la romería más multitudinaria de Asturias

Pravia baila al ritmo del Xiringüelu: así fue la romería más multitudinaria de Asturias / Mario Canteli / LNE

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Alejandra Carreño

Las fiestas de prao ya están aquí. La diversión, la sidra, las orquestas... Toda Asturias está de celebración en verano. Sin ir más lejos, este fin de semana está Metrópoli y la Semana Negra en Gijón, los Exconxuraos en Llanera, Piedras Blancas vive sus días grandes del año, Grao celebró la comida en la calle como aperitivo a Santiago y Santa Ana... Y están por venir el Carmín, el Sella, el Xiringüelu... Pero detrás de cada una de estas folixas también hay peligros.

Así lo alerta la Guardia Civil, que, a través de sus redes sociales, lleva días lanzando mensajes especiales de concienciación frente al verano. "Las fiestas de verano son para disfrutar", empieza diciendo el Instituto Armado. Pero antes de salir, "acuerda un punto de encuentro, lleva el móvil cargado, hidrátate con frecuencia y mantén tus pertenencias siempre a la vista". "Disfruta de la fiesta y vuelve con los mismos buenos recuerdos con los que llegaste", añaden.

Cuidado con aparcar sobre la hierba

Aparcar sobre la hierba en una fiesta de prao también podría acabar en tragedia, según alerta la Guardia Civil. Ya se sabe que con calor el riesgo de incendio crece. Por eso, tirar la colilla de un cigarrillo por la ventana o hacer barbacoas en el campo son dos acciones de riesgo con altas temperaturas. Pero quizá lo que no sabías es que aparcar sobre hierba, más aún si es seca y hay mucho rastrojo, incrementa el riesgo de que tu vehículo acabe calcinado y, en consecuencia, de provocar un grave incendio.

"El calor del catalizador puede ser el origen de un incendio forestal", avisa la Guardia Civil. "Aparca siempre en las zonas habilitadas, nunca fuera de los caminos", aconseja el Instituto Armado a través de su cuenta de X.

Según un estudio reciente hecho por autobild.es, el termómetro por infrarrojos registra hasta 300 grados de temperatura en los bajos del coche. La temperatura alcanzada es la típica que se registra después de haber estado rodando largo rato con el coche, y máxime si tu vehículo monta turbo.

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A eso se añade que en la hierba alta suele haber mucho rastrojo seco. "De modo que cuando aparcas tu coche después de haber estado circulando durante largo rato, el catalizador –que ha alcanzado un temperatura muy alta– entra en contacto con la hierba seca, que al principio comienza a calentarse y luego puede terminar ardiendo", advierten. "Una vez comienzan a arder los bajos del coche, las llamas se extienden rápidamente y llegan a las puertas delanteras", agregan. Y a partir de ahí lo puede venir es mucho peor: un incendio forestal con consecuencias fatales.

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