Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial a partir de las 13.00 horas de este domingo

La segunda ola de calor del verano ya está aquí. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado una alerta especial a partir de las 13.00 horas de este domingo ante la previsión de que los termómetros superen los 35 grados en el Suroccidente. En concreto, se esperan 36 en Cangas del Narcea y 32 en el centro de la región y las Cuencas. Lo peor, no obstante, llegará este lunes, cuando el mercurio alcance o incluso rebase los 40. De hecho, la AEMET amplía para mañana las alertas a todo el Principado y solo salva la franja costera.

Noche tropical

Este sábado, la temperatura más alta se registró en San Antolín de Ibias, con 34,1º. La noche en Asturias fue tropical antes de llegar a la cresta de la ola de calor. A las diez de la noche, los termómetros marcaban 24,7 en Langreo, 23,9 grados en Oviedo, 23,4 en Gijón, 22,1 en Salas y 21,9 en Somiedo. A las doce seguía haciendo aún mucho bochorno: 22,2 en Gijón, 21,6 en Oviedo y 20,4 en Langreo. Y a las dos de la madrugada, varios concejos continuaban por encima de los 20 grados: 20,5 en Gijón, 20 redondos en Oviedo y 19,4 en el Cabo Peñas.

Alerta sanitaria en 64 concejos

La ola de calor que pondrá al rojo vivo a todo el país será especialmente agresiva este domingo. El Ministerio de Sanidad ha activado la alerta máxima (el nivel rojo) por temperaturas extremas que ponen en riesgo la salud en 55 concejos del centro, los valles mineros, el Suroccidente y la Cordillera y los Picos, y el aviso naranja en otros 9, correspondientes al litoral oriental. Estas alertas estarán activas tanto este domingo como el lunes. Entre mayo y junio, las olas de calor provocaron en Asturias 83 muertos.

En la parte meteorológica, la AEMET ha puesto en alerta amarilla al Suroccidente desde las 13.00 horas hasta las 21.00. Los avisos se extenderán mañana, lunes, a prácticamente toda la región, a partir igualmente de las 13.00 horas. Como siempre en estos casos, las autoridades piden a la población limitar las horas de exposición al sol, evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día, vestirse con ropa adecuada, tomar comida ligera y de forma regular y bajo ningún concepto dejar a niños, mascotas o personas mayores dentro del coche.

Temperaturas previstas

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé sol de restallo en todo el Principado. Las máximas subirán en las próximas horas hasta los 36 en Cangas del Narcea, los 32 en Oviedo y Langreo, los 30 en Navia, los 29 en Avilés, los 28 en Gijón y los 26 en Llanes.

El lunes Asturias volverá a ser un horno a 40 grados. Se esperan 39 en Cangas del Narcea, 36 en Oviedo y Langreo, 32 en Avilés, 31 en Gijón, 29 en Navia, 28 en Llanes... El martes todo apunta a que los termómetros bajarán, aunque poco. El Suroccidente seguirá por encima de los 30.