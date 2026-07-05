La reorganización de los socialistas asturianos de cara las citas electorales: siete primarias antes de fin de año

La Federación Socialista Asturiana (FSA) ha empezado a reorganizarse para hace frente a la próxima campaña electoral, después de que el Comité Federal acordase el pasado 27 de junio iniciar el proceso de primarias, que se alargará, en esta primera fase, hasta final de año. El partido que encabeza Adrián Barbón quiere orientar esa selección con un criterio eminentemente competitivo: situar en los primeros puestos a perfiles con capacidad de sumar apoyos y disputar alcaldías, más que a dirigentes cuyo peso proceda sobre todo del reconocimiento orgánico dentro de la propia estructura socialista.

El calendario afecta, en esta primera etapa, a los municipios de más de 20.000 habitantes. El Comité Federal ha acordado un proceso flexible con tres periodos posibles de actuación: julio, septiembre y noviembre. En Asturias, este mes se sabrán ya los candidatos socialistas de Oviedo, Siero y Castrillón. En Gijón ya han anunciado que esperarán hasta septiembre, mes que se plantean también en Langreo. Mieres esperará, seguramente, a noviembre, aunque lo decidirán definitivamente esta semana. Avilés todavía no ha comunicado su decisión.

Entre las agrupaciones que han decidido poner ya en marcha la maquinaria se han despejado, por el momento, dos incógnitas. En Castrillón, Iván López Reguero repetirá como candidato a la Alcaldía después de que no se presentase ninguna candidatura alternativa. Lo mismo ocurre en Siero, donde Ángel García "Cepi" peleará por seguir al frente del Ayuntamiento. Su candidatura, tras no concurrir más propuestas al proceso, se presentará hoy de forma oficial en un acto en el que estarán presentes el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón; la delegada del Gobierno y vicepresidenta general de Acción política, Adriana Lastra; y el secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga.

Más deberán pelearlo los candidatos de Oviedo. El primero en dar el paso fue Sergio Llera, reelegido recientemente como secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias. A él se sumaron poco después Enrique Rodríguez Nuño, actual director general de Mayores del Principado, y Almudena Cueto, exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer. Los tres aspirantes se enfrentan ahora a días clave para conseguir los avales necesarios antes de poder arrancar oficialmente su campaña.

Proceso de primarias Los municipios de más de 20.000 habitantes tienen tres meses posibles para convocar primarias: julio, septiembre y noviembre.

En Asturias, han iniciado ya el proceso Oviedo (única agrupación donde se ha presentado más de una candidatura), Castrillón y Siero. En Gijón y Langreo esperarán a septiembre; Mieres, a noviembre. En Avilés todavía no lo han decidido.

Los municipios de menos de 20.000 habitantes aún no tienen un calendario, pero en su caso los procesos podrían extenderse hasta primeros de 2027.

El camino de la capital asturiana es el mismo que seguirá, presumiblemente, el PSOE gijonés. Aunque no será hasta septiembre cuando se decida quién liderará la agrupación para intentar arrebatarle la Alcaldía a PP y Foro, ya hay sobre la mesa algunos nombres. El concejal José Ramón Tuero y la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, ya comunicaron al secretario general, Monchu García, su disposición a encabezar la candidatura socialista en las próximas elecciones municipales.

Momento de tensión

La convocatoria llega en un momento complicado para los socialistas, una vez se ha hecho pública la sentencia de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero investigado por el caso Plus Ultra. No obstante, el Comité Federal trasladó un mensaje de cierre de filas en torno a la figura de Pedro Sánchez, que se ha extendido también a Asturias. Los socialistas asturianos han decidido seguir el camino marcado por Ferraz: todos a una.

Aunque en la FSA empiezan a sonar algunas voces críticas. Villaviciosa dejó claro en el comité su malestar por los incumplimientos del Ejecutivo central con el municipio y con el SOMA se viene produciendo un distanciamiento progresivo marcado por el accidente minero de Cerredo. Mientras en el sindicato consideran que se deben asumir responsabilidades políticas –lo han dejado claro públicamente en numerosas ocasiones–, entre los socialistas siguen siendo reacios a hacer cualquier movimiento en esta línea, como quedó demostrado con su rechazo al dictamen de la comisión de investigación parlamentaria. Una votación en la que se quedaron solos.

Este desacuerdo se suma al malestar en el SOMA por la reunión mantenida en La Moncloa por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el final de las negociaciones entre Hunosa y los sindicatos mineros para el nuevo plan de empresa, y que se hizo ver como un movimiento para dar absoluto protagonismo al Ejecutivo regional en detrimento del sindicato. No obstante, las discrepancias entre el SOMA y la directiva socialista se mantienen en una tensión estable, sin plantear una confrontación abierta. Aunque esto no es nada nuevo puesto que, a lo largo de las últimas décadas, la relación entre ambas partes ha tenido altibajos.