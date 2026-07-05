"Sigue brillando desde lo alto": las emotivas palabras de despedida del mundo del motor a Jorge Villa, el fotógrafo gijonés de 38 años fallecido en el rally de Carreño

El mundo del motor llora desde ayer a Jorge Villa, el fotógrafo gijonés de 38 años aficionado al automovilismo que falleció este sábado al ser arrollado por un coche en el Rally Sprint Carreño. Sucedió poco antes de la una del mediodía, cuando el vehículo que competía con el número 8, un Ford Fiesta N5 con Antonio García de piloto y Perla Gabriela Gómez de copiloto, se salía de la carretera en un cambio de rasante y embestía a Jorge Villa, que quedó atrapado y murió prácticamente en el acto.

Las redes sociales están llenas de condolencias y de desgarradoras palabras de adiós al joven, que trabajaba en Arcelor y colaboraba con el grupo hostelero Gavia, retratando con su cámara el ambiente nocturno del local Bulevar. "Hasta pronto amigo mío. Todavía no me lo puedo creer, siempre se van los mejores y tú eras uno de ellos. Un tío de buen corazón, buena persona y muy trabajador. Siempre estabas ahí para escuchar mis ideas con las fotos o vídeos que quería que me hicieras, me quedo con todos los recuerdos. Se te va a echar mucho de menos, cuida a tus papás y tu hermano desde ahí arriba que les quiero mucho, y sigue brillando desde lo alto. Aquí dejo una foto tuya que siempre me gustó mucho y alguna foto que me hiciste como recuerdo amigo", escribe el piloto asturiano Berty Castro.

A los mensajes de despedida se une el DJ Dani Vieites: “Las mareas nos recuerdan que irse no siempre significa marcharse. Si algo estoy aprendiendo esta temporada, es que la vida tiene una forma muy dura de enseñarnos que todo es efímero. En un segundo puedes perder a un amigo, cambiar de rumbo o ver cómo todo aquello que querías se derrumba. Así tú nunca te marcharás, ni te irás de este muro, ni de mi recuerdo. D.E.P. Amigo".

Desde la escudería Candás Competición, la organizadora del rally de Carreño, lamentaron "profundamente" el trágico suceso. "Podemos estar orgullosos de trabajar en pro de este deporte y su afición, pero hechos como el de hoy (por ayer) son duros de asimilar. Queremos agradecer el apoyo y ayuda mostrada por las escuderías amigas que trabajan con nosotros en la prueba, equipos y aficionados. Jorge, descansa en paz", manifestaron a través de su perfil de Instagram.

Al duelo se han sumado infinidad de escuderías y pilotos, no solo de Asturias, sino de fuera de ella. "Desde nuestra escudería, queremos expresar nuestro más profundo pesar por el trágico fallecimiento de un aficionado durante el VIII Rally sprint de Carreño. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro cariño a sus familiares y amigos", dicen desde Tineo Auto Club. Asimismo, añaden, "queremos trasladar todo nuestro apoyo y el mayor de los ánimos a nuestro piloto Antonio García Fernández y a su copiloto Perla Gabriela Gómez Giménez en estos momentos tan difíciles. Hacemos extensivo este abrazo y toda nuestra fuerza a los compañeros de la escudería Candás Competición. Hoy todo el mundo del motor está unido en el dolor. Descanse en paz".

Respetar las normas

Según trasladaron a LA NUEVA ESPAÑA testigos del accidente, la seguridad del rally de Carreño había movido gente del lugar del atropello mortal. "Pasaron las caravanas de seguridad y movieron gente de ese sitio. Ahí no debería haber nadie. La organización, los participantes y la federación hacemos todo lo posible para que no pasen cosas de estas", aseguró el director deportivo de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Emilio Carrasco, aunque estaba a título particular como espectador, no como representante federativo.

Sobre ello y la seguridad en los rallys habla la piloto Eguzkiñe Enriquez. "Todo mi cariño y mi más sentido pésame para la familia, amigos y seres queridos del espectador que ha perdido la vida en Asturias. No hay palabras que puedan aliviar un dolor así. Pero ojalá esta tragedia sirva para hacernos reflexionar. Como copiloto del coche 0 en el Rallye Rías Baixas (en el que ganó el asturiano Cohete Suárez), llevo todo el día viendo a personas que ignoran las indicaciones de la organización, que se colocan en zonas prohibidas o que creen que por un momento no pasa nada". Y sí pasa.

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"Las normas no existen para fastidiar a nadie. Existen para que todos podamos volver a casa. Cada cinta, cada comisario y cada aviso están ahí porque alguien ha estudiado los riesgos. Desobedecerlos no solo pone en peligro vuestra vida, también la de los pilotos, copilotos, oficiales y el futuro de este deporte que tanto amamos. Por favor, sed conscientes. Escuchad a la organización. Moveros cuando os lo pidan. Ningún sitio para ver un tramo merece una vida. Que esta sea la última vez que tengamos que escribir unas palabras como estas. Descansa en paz", remata.