El verano reparte suerte: LA NUEVA ESPAÑA pone en juego 10.000 euros y dos Nissan Juke para premiar la fidelidad de sus lectores

El verano vuelve cargado de premios para los lectores de LA NUEVA ESPAÑA. Desde el 12 de julio arranca una de las promociones más esperadas del año, con 10.000 euros repartidos en diez premios semanales de 1.000 euros netos y el sorteo de dos Nissan Juke, convirtiendo cada ejemplar del periódico en una nueva oportunidad para ganar.

La campaña se prolongará durante doce semanas y premiará la fidelidad de los lectores con una mecánica sencilla basada en la recogida de cupones.

Diez semanas de premios

La gran novedad de esta edición son los diez sueldos semanales de 1.000 euros netos, una ayuda económica que puede convertirse en el mejor aliado para disfrutar de las vacaciones.

Cada domingo se publicará una nueva página-cartilla destinada al sorteo semanal. Para participar bastará con conservar la cartilla y reunir los cupones que aparecerán en el periódico de lunes a viernes. Además, el sábado se publicará un cupón comodín, que podrá sustituir cualquiera de los cupones semanales que el lector no haya podido conseguir.

Los 1.000 euros se entregarán íntegramente al ganador, con retención fiscal a cargo de LA NUEVA ESPAÑA

Una vez completada la cartilla con los cinco cupones correspondientes, solo habrá que rellenar el resguardo con tus datos personales. Este resguardo puede entregarse en el quiosco desde el mismo domingo hasta el martes.

Los lectores podrán presentar tantas cartillas como deseen, multiplicando así sus posibilidades de convertirse en uno de los diez ganadores que repartirán un total de 10.000 euros durante la campaña.

Dos Nissan Juke completan el verano de la suerte

La campaña incluye también el sorteo de dos Nissan Juke 5 puertas 1.0 DIG-T de 114 caballos, patrocinados por Nissan Cyasa. Los vehículos se sortearán en dos momentos destacados: la última semana de julio y a finales de agosto.

Nissan Juke, uno de los dos vehículos que sortean este verano / Pablo Solares

En esas fechas será necesario completar una cartilla de diez casillas con los cupones publicados durante dos semanas consecutivas. De este modo, los lectores podrán optar tanto a los premios en metálico como a uno de los dos vehículos.

Cómo se juega –Compra LA NUEVA ESPAÑA todos los domingos a partir del 12 de julio, ese día incluido. –Entrega en tu quiosco el resguardo que aparece en el periódico con tus datos personales antes del 14 de julio. –Recorta los cupones que saldrán de lunes a viernes. –Pega los cupones y completa la página-cartilla.

Sorteos ante notario

Todos los sorteos se celebrarán ante notario para garantizar la máxima transparencia. Los nombres de los ganadores se publicarán posteriormente en LA NUEVA ESPAÑA y en sus canales oficiales.

Para recibir el premio será necesario presentar la cartilla original correctamente cumplimentada. En el caso de los premios en metálico, los 1.000 euros se entregarán en importe neto, ya que el periódico asumirá la retención fiscal correspondiente.

Compra el periódico, recorta los cupones, completa la cartilla y entrégala en tu quiosco

En el caso de los premios en metálico, los 1.000 euros se entregarán íntegramente al ganador, haciéndose cargo el periódico de la correspondiente retención fiscal para que el premio se perciba en importe neto.

Más cupones, mayor premio

Cada uno de los cinco cupones semanales tendrá un valor de 200 euros, por lo que quienes completen toda la cartilla podrán optar al premio máximo de 1.000 euros netos. Además, el comodín del sábado permitirá sustituir cualquiera de los cupones semanales que falten, facilitando la participación y aumentando las posibilidades de ganar durante todo el verano. En caso de no tener los cinco, el premio será menor: de 600 euros si la cartilla tiene tres cupones o de 800 si tiene cuatro.

Es la gran novedad de un sorteo con el que LA NUEVA ESPAÑA vuelve a premiar la fidelidad de sus lectores y que supone, un año más, una oportunidad de oro para llevarse todo un alegrón en el verano.